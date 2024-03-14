四年收承包商逾50万元贿金 经理坐牢64周罚款47万

让承包商抬高报价后从中赚取佣金，商店规划经理四年收贿超过50万元，被判入狱64周和缴付47万6607元罚金。

被告莫哈末法乌兹（41岁）案发时是新加坡泛亚零售管理公司的商店规划经理。他面对39项抵触防止贪污法令和一项欺骗控状，星期四（3月14日）承认其中12项，法官把其余控状纳入考量后做出上述判决。

案情显示，泛亚零售管理公司的子公司是泛太平洋国际控股有限公司，后者早前负责管理Don Don Donki（简称DDDK），被告当时的工作范围包括设计DDDK在新加坡的12家门店。

2018年，被告通过朋友认识广告服务公司Channelbytes和Channelink（简称CICB）股东许志平（39岁，中国籍）。当被告在2018年加入泛亚零售管理时，Channelbytes是DDDK的媒体服务承包商，被告因工作也结识CICB和Channelwerkz董事孔好珍（53岁）。

2020年，被告与两人达成协议，协助后者的公司获取DDDK的工程合约。被告会邀请两人提交报价，在招标期间把其他竞争公司的报价告知两人。被告会要求两人把报价定得更高，并协助两人取得工程。两人过后得把价差交给被告，同时支付相等于项目总额5%至7%的佣金。被告也向两人借钱，后者会为了顺利获取合约而答应被告。

被告拿高标价差额 还要原报价5%佣金

2021年2月，被告协助CICB赢得一家分店的视频墙工程合约，原本项目的报价为6万5620元，但被告让许志平把报价定在10万4620元，多出来的3万9000元，以及原本报价的5%（即3200元）都归被告。

综合控状，被告在2020年10月26日至2022年1月18日，收取两人共约47万3495元贿金。他也向孔好珍谎称在分店更换LED电视机时得聘请保安人员，骗取500元。

另外，被告也以相同手法，于2019年至2022年期间，向冷气服务公司BuildCool董事李良贤（55岁）和零售业咨询公司Secured Retail Solutions董事陈汉龙（45岁）分别收取2万3500元和9112元。

被告把这些钱用在自己的咖啡馆的营运上，以及个人和家庭开销，他过后仅偿还3万元。