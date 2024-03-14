患癌引发深思 提笔重写人生

两年的国外生活启发李晓思对写作的兴趣，过后的一场大病让她找到生命中的新方向。她如今与文字为伍，致力于提升人们对弱势群体的认识。

51岁的李晓思原是一名律师，年纪轻轻结了婚，不久便随外派的丈夫移居法国西北部的小镇。

两年的外派生活结束前，她用文字把在法国的生活点滴及所见所闻记录下来，把数千字的文章投稿到文学网站，结果获选刊登。当时的投稿经验让她对文字创作产生信心。

李晓思回国后重新投入律师业，偶尔接一些写作工作，帮忙不同组织团体写一些专题文章。生命转折点在她回国10年后出现。

由于工作繁忙，且得兼顾家庭、照顾两个年幼的儿子，让她身心疲惫。她向律师事务所申请一年无薪假，打算好好思考人生未来的方向。无薪假才刚开始，乳癌就找上了门，接踵而来的是手术、电疗与化疗，以及掉发与身体变得虚弱。

“我起初也很难过，反复地问自己，为什么会是自己患癌。好在丈夫很支持我，接过照顾孩子的担子，让我全心养病。”

生病改变了李晓思的个人价值观和对很多事物的看法，促使她离开律师业，投身喜爱的文字工作。

创作关于视障者双语儿童书

她最近写了一本关于视障者的双语儿童书《我的名字叫玲。我是个盲人。》，书里关于视障者生活经验的叙述，来自于她的一个朋友。

这是“我是独一无二”系列丛书的第六本童书，其他的题材包括：自闭症、唐氏综合征、第一型糖尿病等，目的是通过生动的文字与活泼的插图，加深儿童读者对患病或有残疾儿童的关怀。

“虽然我们的社会越来越温暖，政府也从很多方面给予协助，但对残障者和弱势者的包容与接受程度，还有很大的提升空间。我希望尽自己微薄的力量，在这方面做出一点贡献。”

配合李晓思的新书发表，新协立综合设施（Enabling Village）星期六（3月16日）将有两场活动。孩童除了可以听故事，也能了解盲文点字（Braille）和手语，及参与美术活动。公众可浏览enablingvillage.sg/event/hello-sir了解详情。