“21张面孔” 吁打造友善包容环境 让残障者乘搭公交更方便

配合亲特殊需求意识的“紫色行动”，SMRT在环线地铁和中部地区巴士上，贴上有21名残障人士面孔的海报，鼓励公众为乘搭公共交通的残障人士打造更友善和包容的环境。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达与“紫色行动”筹委会顾问、中区市长潘丽萍星期四（3月14日）在勿拉士峇沙（Bras Basah）地铁站月台为“紫色行动（Purple Parade）之21张面孔”海报揭幕，并在地铁上与到场的17名残障人士一起交谈和唱歌互动。

徐芳达说，这项行动的重要性在于让更多人了解残障人士，也鼓励人们以自己的能力去帮助他们。

“社会需要团结合作，建立关怀和包容的公共交通系统；除了有好的基础硬件之外，更重要的是我们对待彼此的‘心件’（heartware）。”

西海岸集选区议员、紫色行动顾问王心研（51岁）指出，紫色行动展开至今已有12年，被选中登上21张面孔海报的残障人士都是过去在组织里踊跃参与活动，并且表现优异的成员，他们同时也是愿意分享个人或家庭故事的成员。

其中，患有自闭症的学生艺术家潘以爵（28岁）是第一批参与紫色行动的成员，一直以来积极参与每项活动，更充分展现了画画才能，因而获选成为21张面孔之一。

盼通过海报让更多人了解 残障人士并非无能无用

潘以爵每周至少三天要独自搭地铁，到新协立综合设施（Enabling Village）工作。母亲王会桂（62岁）说：“我们花了大量时间，教导他怎么搭地铁。但是，也有一些突发状况难以预料，比如他曾遇过地铁故障并陷入黑暗，这时其他乘客的友善帮助就很重要。我希望海报能让更多人了解这些孩子，不要认为残障就是无能无用的人。”

我国残奥冠军叶品秀（32岁）指出，她在使用公共交通上遇过不少困难。“例如坐轮椅只能使用电梯才能到达地铁月台，但有时候到站后才发现电梯坏了，只能再搭到隔壁站下车，绕一段远路。”

不过，叶品秀指出，近年来，公共交通硬件设施不断升级，残障人士通行时障碍减少了。“现在地铁站的工作人员就像是我的朋友一样，电梯修好了会打来通知我”。她希望公众的心态也能随之改善，对残障人士多一些同情和谅解，包括“隐形残障”人士，并留意他们是否需要帮助。

“21张面孔”海报将在其中一辆环线地铁的车厢和勿拉士峇沙地铁站月台，持续贴放至4月21日。SMRT两辆服务于中区的960巴士将依紫色行动主题布置，于4月25日至6月5日协助宣传亲特殊需求意识。