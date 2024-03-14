“21张面孔” 吁打造友善包容环境 让残障者乘搭公交更方便

吴金霏

更新 /
更新 / 2024年3月14日 9:39 PM
发布 /
发布 / 2024年3月14日 9:02 PM
登上紫色行动“21张面孔”海报的万慧仪（左一）、残奥冠军叶品秀（右一）、王志峰（左三），与交通部长兼财政部第二部长徐芳达（左四）、“紫色行动”筹委会顾问、中区市长潘丽萍（左五）、西海岸集选区议员兼紫色行动顾问王心研（左六）、SMRT旗下腾越宝威总裁洪维能（右二），以及其余工作人员一同在紫色行动主题的地铁车厢上交谈和唱歌互动，气氛欢快。（梁麒麟摄）
登上紫色行动“21张面孔”海报的万慧仪（左一）、残奥冠军叶品秀（右一）、王志峰（左三），与交通部长兼财政部第二部长徐芳达（左四）、“紫色行动”筹委会顾问、中区市长潘丽萍（左五）、西海岸集选区议员兼紫色行动顾问王心研（左六）、SMRT旗下腾越宝威总裁洪维能（右二），以及其余工作人员一同在紫色行动主题的地铁车厢上交谈和唱歌互动，气氛欢快。（梁麒麟摄）

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配合亲特殊需求意识的“紫色行动”，SMRT在环线地铁和中部地区巴士上，贴上有21名残障人士面孔的海报，鼓励公众为乘搭公共交通的残障人士打造更友善和包容的环境。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达与“紫色行动”筹委会顾问、中区市长潘丽萍星期四（3月14日）在勿拉士峇沙（Bras Basah）地铁站月台为“紫色行动（Purple Parade）之21张面孔”海报揭幕，并在地铁上与到场的17名残障人士一起交谈和唱歌互动。

徐芳达说，这项行动的重要性在于让更多人了解残障人士，也鼓励人们以自己的能力去帮助他们。

“社会需要团结合作，建立关怀和包容的公共交通系统；除了有好的基础硬件之外，更重要的是我们对待彼此的‘心件’（heartware）。”

西海岸集选区议员、紫色行动顾问王心研（51岁）指出，紫色行动展开至今已有12年，被选中登上21张面孔海报的残障人士都是过去在组织里踊跃参与活动，并且表现优异的成员，他们同时也是愿意分享个人或家庭故事的成员。

其中，患有自闭症的学生艺术家潘以爵（28岁）是第一批参与紫色行动的成员，一直以来积极参与每项活动，更充分展现了画画才能，因而获选成为21张面孔之一。

盼通过海报让更多人了解 残障人士并非无能无用

潘以爵每周至少三天要独自搭地铁，到新协立综合设施（Enabling Village）工作。母亲王会桂（62岁）说：“我们花了大量时间，教导他怎么搭地铁。但是，也有一些突发状况难以预料，比如他曾遇过地铁故障并陷入黑暗，这时其他乘客的友善帮助就很重要。我希望海报能让更多人了解这些孩子，不要认为残障就是无能无用的人。”

我国残奥冠军叶品秀（32岁）指出，她在使用公共交通上遇过不少困难。“例如坐轮椅只能使用电梯才能到达地铁月台，但有时候到站后才发现电梯坏了，只能再搭到隔壁站下车，绕一段远路。”

不过，叶品秀指出，近年来，公共交通硬件设施不断升级，残障人士通行时障碍减少了。“现在地铁站的工作人员就像是我的朋友一样，电梯修好了会打来通知我”。她希望公众的心态也能随之改善，对残障人士多一些同情和谅解，包括“隐形残障”人士，并留意他们是否需要帮助。

“21张面孔”海报将在其中一辆环线地铁的车厢和勿拉士峇沙地铁站月台，持续贴放至4月21日。SMRT两辆服务于中区的960巴士将依紫色行动主题布置，于4月25日至6月5日协助宣传亲特殊需求意识。

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