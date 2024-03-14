圣淘沙13日录得36摄氏度 今年最高温

新加坡近来连日高温，圣淘沙星期三（3月13日）更是录得36摄氏度，是本地今年来的最高气温，接近37度的最高温记录。环境局预测接下来几天，气温会达35度或更高。

国家环境局星期四（14日）在脸书发文说，我国过去几天都出现高温天气，裕廊西星期二（12日）录得34.8度，是当日最高温；圣淘沙在星期三傍晚6时甚至录得36度。

去年最炎热的一天是5月13日，当时宏茂桥下午2时53分录得37度；这也是本地40年来的最高温记录。

钟伊诊所家庭医生钟荣康受访时说，最近天气非常炎热，有更多病人因为感觉不舒服而求诊。不过，这与天气炎热不一定有直接关系，而主要是因为学校假期，出国的人增加，很多人在旅途中或旅行回来后生病。他提醒民众，天气炎热，得多喝水，保持体内水分。

摊贩：冷饮和雪糕销量未显著增长

天气炎热难耐，不过摊贩反映，冷饮和雪糕的销量并没有显著增长。

记者走访金文泰1道的咖啡店，饮料摊经理林丹丹（38岁）受访时说：“最近天气炎热，不过学校放假，人流不算太多。”

在金文泰市镇中心售卖雪糕的蔡良福（52岁）说：“最近是回教斋戒月，再加上学校假期，虽然天气热，生意并没有明显增多。”

金文泰居民黎秀云（59岁，会计师）说：“我会煮一些甜汤来消暑，比如绿豆汤和薏米水。最近会多喝水，中午的时候尽量不出门，等到傍晚天气比较舒服的时候才出去买东西。”

另一居民方琏稷（63岁，退休）说，天气太热的时候，他尽量不出门，也会多喝水，补充水分。他说：“上年纪的人不要吃太多上火或油炸的食物，否则加上天气炎热，很容易生病。”

在纬壹科技城（one-north）工作的任素娴（30岁，运营分析师）受访时说：“最近天气炎热，白天阳光太大，也很少下雨，偶尔只在夜晚下雨。外面的气温实在太高了，午餐时间我都选择打包，或在公司的餐厅里吃。”

