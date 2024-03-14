新加坡花园节8月举行 顶级花艺师同场较量

两年一度的新加坡花园节今年8月举行，届时公众可在新达新加坡会展中心，观看世界顶级花艺设计师同场较量，现场完成一系列任务，角逐冠军。

由国家公园局主办的新加坡花园节（Singapore Garden Festival）今年步入第九届，将于8月3日至11日举行。活动汇集本地及国际优秀的园艺和花艺设计师，在最佳花园设计比赛，以及世界花卉之窗锦标赛（Floral Windows to the World Championship）中相互切磋。

今年的世界花卉之窗锦标赛，首次加入现场创作的环节。8月3日至5日，公众可购票前往现场，观看18名设计师发挥巧思和创意的整个过程。至于最佳花园设计奖，共有12组园景花园和梦幻花园作品参赛角逐。

预热活动免费展示24个日本花道作品

配合花园节，公园局星期四（3月14日）在义安城底层二楼的高岛屋广场（Takashimaya Square）举行预热活动，免费向公众展示24个日本花道（Ikebana）作品。这是花园节迄今为止最大规模的花道展。

这些插花作品中不仅有花，还有花椰菜、豆角、青椒等蔬菜，以及柠檬、香蕉等水果。这些创意作品均由国际花友会新加坡分会的艺术家呈献，这也是花园节插花作品首次融入食材。

公园局庆典及展览与活动部统筹处长林觉烽说，不少新加坡人都喜欢在家中养花草弄盆栽，也对插花、园艺设计感兴趣，这使新加坡向成为大自然中的城市迈进一步。

“我们每届花园节都会设计不同的活动亮点，邀请世界顶级的花艺设计师参赛，让公众可以来花园节看到世界顶尖的园艺设计以及最新趋势。”

本届花园节也会举办阳台花园和桌面花艺（Floral Table-Top）等比赛，让本地设计师切磋交流。其中，暌违八年的桌面花艺比赛，星期五（15日）在高岛屋广场举行初赛，前五名的优胜者将在8月的决赛一较高下。

公众即日起至3月17日，可在高岛屋活动现场以优惠价格购买花园节门票。公众也可上网https://sgf.nparks.gov.sg/查询详情。