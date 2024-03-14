执教数十载培育各界领袖 国大名誉教授拉特南逝世

新加坡国立大学的前学院院长及政治学系系主任拉特南教授，于3月10日逝世，享年88岁。

国大于星期三（3月13日）在官方网站上宣布名誉教授拉特南（K.J. Ratnam）离世的消息，并形容他为一名杰出的政治学家、教育家和学者。

拉特南因专门研究马来西亚政治及种族关系而闻名，是当时最年轻的教授。我国巡回大使陈庆珠曾经是他在马来亚大学执教时的学生。

拉特南在马来西亚吉隆坡出生。马来亚大学新加坡分校1961年设立政治学系，他是其中一名重要教员。马来亚大学新加坡分校于1962年成为自治学府，改名为新加坡大学；新加坡大学与南洋大学于1980年合并成立国大。

拉特南于1965年至1970年出任新加坡大学的政治学系系主任，并于1966年至1969年兼任社会科学院的院长。他于1970年离职后前往马来西亚槟城，出任马来西亚理科大学的循证社会科学院院长，过后还担任多个职位，直到1995年退休。

国大校长陈永财教授悼念拉特南时指出，他几十年来为新加坡、马来西亚和其他地方的公共和私人领域，培育了一代代的领袖。

陈庆珠对于恩师拉特南的逝世感到非常难过。她回忆当年念政治学荣誉班时，包括她在内，班上只有三个学生。拉特南给陈庆珠留下了深刻的印象。“我的智力发展与开放的思想，全赖于他的启发。”

陈庆珠在美国康奈尔大学完成硕士课程后，受拉特南聘用为新加坡大学政治学系的教员，是首名加入该系的新加坡人。拉特南还鼓励陈庆珠攻读博士学位，并继续为她提供指导。

“对我而言，拉特南是学术界和教育界培养的人才中最好的典范。”