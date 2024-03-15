色情按摩业者疑转移阵地 百灵商业中心暗藏春色

豪杰大厦的夜间场所全面关闭后，一些性服务者可能转移阵地，入驻实利基路的百灵商业中心。这个中心内疑似有问题的美容院近期增多了一倍，估计共有近30家。

百灵商业中心（Parklane Shopping Mall）分层地契管理委员会主席吴佳瞬告诉《联合早报》，过去10年，管委会一直与新加坡警察部队紧密合作，打击疑似提供性服务的按摩美容院。“警方会定期突击检查，可疑的商家被突击后会暂停营业，但往往在第二天就开门做生意，就像什么事都没发生过一样。”

吴佳瞬说，中心原先有10至15个可疑业者，去年11月又陆续来了10多个。由于时间点与豪杰大厦夜间场所全面关闭接近，因此新来者很可能是从豪杰大厦搬过来的。

警方在2022年7月15日宣布，不再为豪杰大厦夜间场所业者发出新的公共娱乐执照，因此那里多数的夜店在去年7月已结束营业。据了解，其中有些夜店不止一次上诉要求延迟停业日期，但至今全部都已关闭。

百灵商业中心内疑似提供色情服务的美容院近期倍增，估计共有近30家。（林明顺摄）

百灵商业中心可疑业者的经营模式大致相同，一般都明面上说是提供按摩、美容或美发等服务，却让衣着暴露的女子坐在门口招揽男性顾客。

“特殊服务”收费50元至200元

《联合早报》记者日前走访百灵商业中心，发现一至四楼至少有两三家没有店名、也没有注明收费的按摩或美容院，五楼则有至少八家。这些店外都贴满了美容或按摩的广告海报，从外面难以窥探入内。此外，这些店里靠门的地方一般都会坐着一名打扮艳丽的女子，大部分看起来较成熟，约40岁左右。

记者在场看到一名男子经过一家店时，与门口的女子简短交谈后，两人便走入店内，女子也随即锁门关店。

《联合早报》男摄影记者经过这些店外时，至少有两家的女子上前招徕。当摄影记者试着打探是否有“特殊服务”时，女子直接答道“可以提供色情服务”，并说明了收费从50元至200元，按具体服务而定。

其他商店顾客感觉被骚扰 生意受影响

吴佳瞬透露，管委会多年来收到其他业主或公众的反馈和投诉，称这些女子骚扰或挑逗他们的顾客，让顾客感到不适而不愿再到中心来，影响了他们的生意。

“管委会最近已向涉嫌进行此类非法活动的业主发出通知，但一些业者否认涉事。”

在百灵中心经营保健生意的罗尼（52岁）告诉记者，他六年前搬来这里开店后，就发现有许多挂羊头卖狗肉的按摩美容院，近来更是变本加厉。他已多次向管委会投诉，但情况不见改善。

“中心以前有很多正当的店面，例如音乐学院，还有知名音乐老师来授课，但自从有这类非法活动后，个个都避之不及，许多正经店面也因此结束营业，令人感到惋惜。还有业主趁机涨租，使得正当店面无法继续经营。”

他还说，他留意到这一年来有更多年轻人进入这类按摩美容院。“以前多数顾客是中年男子，近来却有不少年轻人也来光顾。如果不加以管制，恐怕只会助长不良风气，后果令人担忧。”

我国妇女宪章规定，靠他人卖淫所得为生者，可被判监长达七年和罚款最高10万元。重犯者可判监禁长达10年和罚款最高15万元。