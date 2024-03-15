主要由建筑业制造业非居民雇员带动 本地去年就业人口增加近9万

我国去年总就业人口增加8万8400人，这虽然远比前一年雇主为填补疫后劳动力缺口所增加的22万7800人少，但在全球经济面对逆风和高通货膨胀冲击的当儿，就业人口增加展现了本地就业市场的一定韧性。

人力部星期四（3月14日）公布的2023年第四季《劳动市场报告》显示，不包括外籍帮佣在内，去年12月本地的总就业人口达371万3400人，其中33.4％是持工作证件的非居民雇员。

新增的就业人口当中，超过九成或8万3500人是非居民雇员，主要集中在建筑业和制造业这两个领域；居民就业人口增加4900人，大多从事金融和专业服务。

人力部研究及统计处长洪文兴在配合报告公布的记者会上说，随着本地生育率下降，居民就业不太可能保持高速增长，而建筑业接下来会继续蓬勃发展，预计就业人口增长主要还是在非居民。

不过，他说：“我们对居民劳动队伍的关注点也不只是就业与否，而是他们能不能在高薪高增长领域找到工作。”

人力部星期四发表的2023年第四季《劳动市场报告》显示，去年本地总体就业人数的增幅出现放缓。（早报制图）

过去一年失业率保持在低水平

过去一年，本地失业率维持在低水平，每月的总体失业率介于1.8％至2.0％，包含永久居民和公民的居民中，每月失业率则介于2.6％至2.8％。根据人力部3月8日公布的最新数据，今年1月的总体和居民失业率分别为2.0％和2.8％，与去年12月持平。

本地去年失业率保持平稳，每月的总体失业率介于1.8%至2.0%。（早报制图）

据人力部报告，去年最后一个季度50岁及以上本地年长居民的失业率有所改善，从9月的2.9％下降至12月的2.6％。

居民长期失业率则维持在0.7％的水平，其中30岁及以下，以及50岁至59岁群体的长期失业率高于平均，分别是1.0％和0.9％。长期失业指的是超过25周没有工作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四在脸书发文说，本地劳动市场去年保持韧性，总就业人口出现连续九个季度的增长，裁员规模与冠病疫情前的水平相当，而且失业率保持在稳定的低水平。

陈诗龙：对就业趋势感到乐观

陈诗龙也说，大多数被裁退的雇员都能在六个月内找到新工作，去年第四季度的职位空缺比前一个季度增加，也有更多雇主打算在今年增聘人手或给雇员加薪。“我对于这样的就业趋势能否持续感到乐观。”

星展银行经济师蔡汉庭接受《联合早报》访问时预计，我国今年的国内生产总值实际增长（Real GDP Growth）将在外向型行业的推动下，从去年的1.1％恢复至2.2％，为下半年的就业增长提供支持。

不过他指出，经济增长的改善势头可能非常脆弱，短期内或许会限制对劳动力的需求，而且全球经济环境不确定、发达经济体利率居高不下，以及中国经济前景崎岖不平和地缘政治的风险，都有可能扰乱供应链。

中国银河证券新加坡经济顾问宋生文则对接下来的劳动市场保持谨慎乐观。

他认为，本地劳动市场已经摆脱冠病疫情的冲击而趋向正常化，接下来企业虽然维持招聘的意愿，但人力供应紧张将使得填补职位空缺变得困难.

宋生文也说，各国财政政策收紧将带来滞后效应，导致消费速度放缓，接下来本地劳动市场的招聘势头，也将取决于全球消费意愿的变化。