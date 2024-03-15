职缺总数连跌六季度后略升 人力部：劳动市场“中度紧张”

本地职位空缺总数在去年12月出现微小增幅，扭转一连六个季度下滑的趋势，职缺与求职者的比例也从去年9月的1.64增加至去年12月的1.74，人力部认为这显示本地劳动市场处于“中度紧张”的局面。

人力部星期四（3月14日）公布的2023年第四季《劳动市场报告》显示，2023年12月本地职位空缺总数为7万9800个，比同年9月的7万8200个略有增加，扭转了职位空缺总数2022年3月达到12万4400个的高峰之后连续六个季度的下滑。

报告也指出，金融保险以及专业服务等高薪职位空缺有所增加，分别从5100个与5600个增加至7200个与6200个。

2023年被裁退的人数为1万4590人，比前一年创下历来最低纪录的6440人高出了一倍多，但仍与疫情前五年即2015年至2019年的平均被裁人数（1万4180人）差不多。

第四季裁员人数减少

裁员的主要原因是企业重组，裁员的步伐也在第四季放缓；第四季被裁退人数为3460人，比前一个季度的4110人来得少。

新加坡金融管理局星期三（13日）发布的最新经济师调查报告显示，经济师对我国今年经济增长的中位数预测是2.4％，略高于去年12月调查时的2.3%。

人力部研究及统计处长洪文兴星期四在配合《劳动市场报告》公布的记者会上说，随着本地经济增长的前景看好，接下来一年本地的劳动力需求预计会增加，但企业重组预计将持续，这可能导致被裁退的人数走高。

根据报告内容，2023年的裁员主要发生在电子制造业、资讯通信业，以及批发贸易。被裁退者当中有65.8％是本地居民，但这主要是因为非居民雇员可以通过结束聘用合约等方式解雇。

被裁退的每10名本地居民当中，有九人获得雇主提供的裁员赔偿或提早通知等福利，得以尽快开始寻找新的工作，减少对家庭财政的冲击。

在被裁六个月内重返职场的雇员比率则为61.5%，这虽然保持在高水平，但比前一个季度的65.3%略有减少。

人力部答复《联合早报》询问时透露，被裁退者一年内找到工作的比率约为75%，其他人可能是决定提早退休或暂时休息一段时间。

报告也显示，40岁及以上被裁退者重返职场的比率低于平均水平。

2024年财政预算案公布的技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme），为年满40岁的新加坡人提供额外4000元的专业课程培训补助。

星展银行经济师蔡汉庭受访时说：“这有可能帮助受影响的职场中途者和年长雇员更新技能，在具有干扰性的经济环境中与时俱进。”

职总助理秘书长郑德源则在脸书发文说，很高兴政府决定采纳专业人士、经理和执行员（简称PME）工作组的建议，为非自愿离职的雇员提供短期经济支援，帮助PME和40岁及以上这两个职场重返率最低的群体。他对将在今年较迟时候公布的更多细节表示期待。