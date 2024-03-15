母亲遵医嘱及早治疗 五岁儿“摆脱”自闭症特征

儿子18个月大依旧不会说话，后被诊断出有自闭症倾向，母亲遵从医生嘱咐，及早让他接受治疗，儿子如今不再表现出自闭症的特征。

苏海拉（34岁，护士）受访时指出，她虽然没有做过婴幼儿孤独症筛查量表，但她十分庆幸能提前介入治疗儿子的自闭症情况。她呼吁新手父母提高警惕，尽早带孩子去进行筛查和治疗。

她说，儿子凯瑟（5岁）约18个月大时，依旧不会说话，甚至连简单的“爸爸”和“妈妈”单词等都不会。但她当时不以为然，因为身边的人都说男孩会比较迟开始学说话。

她于2020年1月到武吉巴督综合诊疗所进行例常发育检查时，医生发现凯瑟尽管已18个月大，但表现出与人缺乏眼神接触、过度活跃和语言发展延迟等症状，因此建议苏海拉带凯瑟到新加坡国立大学医院进行更详细的检查和治疗。

“当时医生告诉我凯瑟疑似有自闭症时，我当下就哭了。我害怕我唯一的儿子无法像其他的孩子一样健康成长。”

苏海拉一开始抱着侥幸的心理，认为那只是儿子的个性，并非自闭症。但凯瑟在19个月大入学后，症状愈发明显。他沟通有困难、爱发脾气，也无法听从指示。此外， 凯瑟的学前老师发现他无法坐着安静地参加活动。

当时苏海拉感到犹豫不决，担心儿子真的被诊断出有自闭症，但她希望能把一切最好的都给儿子，于是她遵照医嘱带凯瑟到国大医院检查。凯瑟过后从2020年7月开始在位于吉丰区的国大医院儿童发展中心接受治疗，后加入婴幼儿早期介入计划（Early Intervention Programme for Infants and Children，简称EIPIC）和升级版启发辅助计划（简称DS-Plus）学习说话和发展技能。在此期间，他的父母积极研究如何教导他，并与他练习各项技能和增加语言交流。

经过父母和院方积极的配合与介入治疗，凯瑟的发育成长与同龄人一致，能和他人正常互动，也不再表现出自闭症的特征。

苏海拉说：“我十分庆幸能让凯瑟接受早期介入治疗，希望他能与同龄孩子打成一片，健康快乐地成长。”