调查：近四成新加坡人因压力 每周最多三次睡得好

近三成的新加坡人对自己的睡眠时长和质量感到不满意，尤其是45岁以上的人。

根据医疗设备制造商瑞思迈（ResMed）发布的《2024年全球睡眠调查》报告，近四成的新加坡人每星期只有一到三次睡好觉，而影响睡眠的最主要因素是个人压力（31%）和工作压力（20%）。

这个睡眠调查总共有1000名新加坡人参与，其中18岁至24岁者占14%，22岁至25岁的占22%，35岁至44岁有22%，45岁至54岁有22%，55岁以上占20%。

调查发现，睡眠问题不仅仅关系到个人健康，还可能影响国家经济。每10个受访者中有九人表示，睡眠质量会影响他们的工作效率；56%认为良好的睡眠可提高他们的工作效率和创造力，并使身心达到最佳状态。

全球15最疲劳国家 新加坡疲劳度积分最高

根据全球统计数据库Statista，在全球15个人们最疲劳的国家当中，新加坡的疲劳度积分最高。15%的新加坡人表示，他们从记事起就有睡眠中断的经历，尤其是18岁至24岁的人；25%有睡眠呼吸暂停的病史，其中44%是34岁或更年轻的人；在有睡眠呼吸暂停情况的人当中，38%还确诊患有高血压（38%）、肥胖症（30%）和情绪障碍（26%）。

64%的新加坡受访者承认，在睡前30分钟内还在看着电子屏幕，包括浏览社交媒体（65%）、看电视（36%）或是玩在线游戏（24%）。由于睡眠不佳，他们起身后会有情绪问题（45%）、白天嗜睡（44%）、心情越来越烦躁（41%）等问题。

尽管存在睡眠问题，但74%的新加坡受访者表示，他们没有就问题咨询过任何医学专家，71%的人表示他们更倾向于自我解决。在接受过睡眠障碍测试和诊断的人群中，15%仍然决定尝试按自己的方法来解决睡眠问题。

《2024年瑞思迈全球睡眠调查》在2023年12月至2024年1月期间进行，这是瑞思迈连续第四年进行这个调查，也是范围最广的一次，包括新加坡在内共有17个国家和地区的3万6000人接受了调查访问。