来新求学遇车祸 19岁钢琴好手轮椅代步

19岁艺校生回校练琴，过马路时遇车祸，骨盆骨折，动手术植入钢钉，至今仍得靠轮椅代步，也无法如常练琴。

这起车祸发生于1月25日晚间8时48分，地点是蒙巴登路与丹戎加东南路的交界处。

伤者刘晓洋（19岁）来自中国青岛，两年前来狮城读书，目前在南洋艺术学院攻读音乐专业文凭（Diploma in Music），希望毕业后可以成为钢琴演奏家或钢琴老师。

“我四岁开始学琴，已学了15年。小学五年级就已经在中国考获10级水平。”

目前兼职当钢琴老师的刘晓洋说，事发当晚，她从学生家离开，准备回校练琴，岂料遇上车祸。“我过马路时，一辆轿车突然从左侧撞上，我感觉被撞飞，然后跌倒在地上，左边身体先着地。”

刘晓洋说，当下失去了知觉，再次恢复意识时，只见到一名女路人来帮忙。“女路人有医护经验，当时一直在跟我说话，也替我联络了学校老师。”

由于左侧身体非常疼痛，加上无法动弹，让刘晓洋深感害怕。“我不久后好像又失去意识，之后就只记得救护车上的医护人员问我痛不痛？”

受访时，刘晓洋试图站起，但左腿无法落地，显得十分辛苦。（庄耿闻摄）

根据路人拍下的照片显示，刘晓洋当时躺在马路上，医护人员帮她戴上颈箍。入院后，刘晓洋被送往急诊室，做了许多扫描以及检查。

“我的手臂和腿擦伤，头部左侧也肿了，不过医生说没有大碍。最严重的是我的骨盆左侧骨折，需要动手术植入钢钉。观察几天后，我在1月31日进行了手术。”

刘晓洋说，她于2月7日出院，但至今仍要靠轮椅代步。“这导致我的生活不便，上厕所也需要使用助行器。我平时除了上学，还会每天练琴五小时，但因左侧身体不方便，最多只能练一两个小时。”

受访时，刘晓洋还试图站起身，但由于左腿无法落地，显得十分辛苦。

警方与新加坡民防部队受询时证实，车祸涉及一辆轿车与行人。一名19岁女行人在神志清醒下送往樟宜综合医院，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2024年3月15日的《新明日报》。