孩子面前挥刀喊叫恐吓夫 暴躁妻判监三个月

自称“脾气暴躁”的越南女，在年幼孩子和家婆面前，挥着刀子对丈夫叫喊还威胁对方，星期四（3月14日）被判坐牢三个月和罚款2000元。

被告是越南籍的鲁乌特姆（33岁），她面对两项抵触防止骚扰法令（POHA）的控状、一项刑事恐吓罪和一项鲁莽行事罪，星期四承认其中两项罪状，余项由法官下判时一并考虑。

根据案情，事件发生在去年12月2日早上9时，受害者是被告61岁的丈夫和其兄弟。

被告和丈夫、两个分别三岁和五岁的孩子，以及家婆、丈夫兄弟和嫂子同住在德惠巷（Teck Whye Lane）的组屋单位。

事发当天，被告和丈夫以及其兄弟等人都在家里。

被告因为不满丈夫个人问题，对他提高声量，过后到厨房取刀子，对丈夫叫喊，还不停挥动刀子。

根据庭上播出事发时的视频可见，被告大喊大叫，丈夫看似没有太大反应，当时两个小孩也在客厅，一个坐在沙发上，一个在走动，还有家婆也在场。

之后被告和丈夫在厨房时，被告恐吓对方要让他受伤，拿着刀说“流血”，而被告的行为被手机录下。

事发过程中，丈夫曾拿菜刀自卫，并用来吓被告放下刀子，不过他见被告没有把刀放下，放下自己手持的菜刀后，走出单位，避免事件进一步升级。

丈夫兄弟过后报警，警员抵达后，逮捕被告和丈夫。

控方说，这并非单一事件，被告用刀子是危险的，而且包括年幼小孩的家人都在场，因此要求三到四个月的监禁和2700元到3000元的罚款。

法官判被告坐牢三个月和罚款2000元，被告没有还罚款，坐牢一天代替。

完整报道，请翻阅2024年3月15日的《新明日报》。