新加坡武装部队与德军完成“装甲突击”春季演习

新加坡武装部队和德国联邦国防军于星期五（3月15日），在德国上劳西茨训练营区完成了一轮实弹演习。

我国国防部星期五发文告说，新德两国军队联合进行的实弹演习是“装甲突击”（Exercise Panzer Strike）双边演习的一部分。“装甲突击”为陆军装甲兵训练及实弹射击演习，也针对标准作业流程，与策略、技术和程序展开专业的交流讨论。

“装甲突击”演习于2009年首次展开，分春季和秋季两个训练阶段。今年是两国第15年联合进行该项演习。

来自第48新加坡装甲营第三连的85名军人，及德国联邦国防军第391装甲掷弹兵营的军人，参与了3月8日至15日进行的春季实弹演习。

今年的两个训练阶段将动用14辆豹2SG型主战坦克、14辆猎人装甲战斗车，及来自第48新加坡装甲营和装甲训练学院的人员。参与人员将进行一系列机动实弹射击，以提升他们的射击与机动技能。

文告也指出，德国上劳西茨训练营区（Oberlausitz Military Training Area）的面积相等于新加坡的四分之一，我国军队可在那里以综合应对方式来执行更复杂、更大规模的场景任务。在德国训练使得新加坡武装部队的专业性和能力得以加强，并且巩固新德军队之间的专业联系。