巴士碾过妇女双腿须截肢 司机疏忽监三周吊牌两年

巴士司机没注意七旬妇女下车，对方脚还未着地就开走巴士，结果妇女因失衡摔倒卷入车底，双腿被碾过。妇女最后双腿截肢，巴士司机因疏忽酿祸，被判坐牢和吊销执照。

马来西亚籍被告古纳瑟兰（45岁）事发时是星柔快车（Singapore-Johore Express）巴士司机，面对一项疏忽导致他人重伤罪。他不认罪，受审后罪成，星期五（3月15日）在国家法院被判坐牢三个星期和吊销各级驾照两年。

法官下判时指出，被告对妇女造成严重伤害，导致对方在三个星期里动了八次手术，双腿连同膝盖一并截肢，休了40天病假。身为巴士司机，被告有责任确保乘客的安全。

这起意外发生在2019年6月24日上午10时44分，地点是兀兰关卡让巴士停车和乘客下车的地方。伤者是现年76岁的妇女。

控状显示，被告的疏忽行为，导致正在下巴士的妇女摔下巴士，巴士后轮碾过她的腿，导致她下半身多处骨折。

控方在结案陈词中指出，无论是车内或车外的情况，若被告开动巴士前有检查，就能看到妇女仍在下巴士。

被告当时正在打电话 相信疏于检查

此外，相信如妇女所述，被告当时正在打电话，疏于检查才会没有注意到妇女还在下车。

妇女在2023年坐着轮椅出庭供证时指出，事发当天她跟侄女和孙女抵达兀兰关卡，侄女抱着孙女先下车，她则等所有乘客下车后再下车。

她从巴士后门扶着手把下车，但脚还未着地，巴士就开走，她因此从巴士摔落，接着感觉到巴士碾过她的腿，痛得她大喊。

她忆述，司机当时并没有发现到她摔倒，直到辅警敲打巴士示意他停下。

辅警随后把妇女从巴士车底拉出，并抱着她安抚她，之后发生的一切她都不记得了。

被告对此称，一般上巴士开走前，辅警都会先上车检查，他是在辅警完成检查后才开走巴士，伤者不可能会在车上。

不过，被告的说辞被辅警和另一名巴士司机反驳。他们都指在非繁忙时段，辅警不会在乘客下车的地方上车检查。

司机通常得自行确保所有乘客都下车了，再开到停车线前让辅警上车检查，司机也有责任确保乘客安全下车。

控方指出，结合证人的说辞，被告没有确保妇女安全下车就把巴士开走，导致对方蒙受重伤，终身残障。被告也没有在第一时间认罪，因此促请法官给予适当刑罚。

被告的律师代为求情则说，因为没有证据显示妇女如何从巴士摔下，才会要求审讯，而这是被告的权利，恳求法官轻判。