生活辅助工具体验室 让年长者试用后才购买

如果家中装置了行动检测仪，一旦有人跌倒，检测仪便会发出短信通知家人。从下个月起，建屋发展局将安排供应商提供相关配套，让人们选择在家中安装行动检测仪等科技工具，可及时觉察年长者万一在家出事的状况。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期五（3月15日）为爱家生活室（Age+ Living Lab）主持开幕式时说，有居民向建屋局要求在组屋单位内采用这类辅助科技产品，当局因此决定安排商家提供相关配套。

他说，当局会评估公众对这些配套的反应，以及对这类辅助科技工具的接受度，再决定是否要扩大计划。建屋局稍后将公布更多有关详情，让公众可以直接联系供应商以订购配套。

爱家生活室设于义顺81街第839座组屋的看护者资源中心，由新加坡社科大学（SUSS）与社会企业新援（SG Assist）联合设立，旨在善用老人福祉科技（Gerontechnology）和辅助科技，鼓励人们就地养老。

模拟两房式组屋 围绕“衣食住行”展示68件用品

爱家生活室的设计模拟两房式组屋单位的客厅和卧室环境，围绕“衣食住行”四个主题，展示68件适合年长者的用品。例如，衣橱里装置的是可升降的活动挂衣杆，年长者即使是坐在轮椅上，也可轻易将把手拉下，将衣服取下或放上；卧室里有可升降的电动床架，能够让看护者更好地帮助年长者翻身、坐起；里头的餐具包括防颤智能汤匙，可协助手抖的年长者自行进食。

为了让公众更好地了解如何使用这些新式工具和配备，新社科和新援会安排受过培训的乐龄科技大使担任导览员，带领访客进行体验；导览时长为一小时，每组五人至10人。

新社科大纳丹人力发展学院老年学硕士与博士项目主任马学嘉副教授受访时说，由乐龄人士担任导览员是因为他们也处于老化过程，更具同理心，更能够了解访客的需求。

新援联合创办人陈冠中透露，他们同很多年长者接触后发现，尽管年长者大多数都认为科技可以带来好处，但却不知道具体是什么，而且只觉得科技产品昂贵。“如果能借由看护者或导览员协助年长者改变想法，让他们在生活中接触一些辅助科技，他们对科技产品和产品价格的接受度就会提高。”

不过陈冠中说，如果访客对某些产品感兴趣，并提出要购买的意愿，他们只会提供市面上一些相关产品的选项，而不会进行销售。

李智陞致辞时提到，这个体验室可促进解决方案提供者和产品试用者的双向交流，进而开发和设计更多解决方案，以满足年长者和看护者的需求。

“实际上，通过将企业、社区合作伙伴和公众汇集在一起，我相信这种创新的合作关系可大大帮助提高年长者的生活质量，并为希望就地养老的年长者提供支持，尽可能延迟入住养老院。”

住看护者资源中心附近的蔡金瑰（65岁，退休）趁生活室开幕即前往体验。“我的腿脚偶尔乏力，听说这里有不少辅助科技产品，就过来看看。如果看到适合的，我会多了解一些，然后回家和家人讨论看要买哪一个。”

新社科大与新援说，这项计划将试行两年，生活室展示的内容将定期更新。