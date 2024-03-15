与主管串谋欺骗公司逾31万元 会计经理判监10个月

会计经理与主管串谋伪造发票等文件，将实际上由公司职员完成的工作当做外包工作，以此欺骗公司发放工资给外包人员，在两年内骗逾31万元，经理被判入狱10个月。

被告江莉华（37岁）共面对五项包括串谋欺骗和挪用财物的控状，她星期五（3月15日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时是Kai Millwork私人有限公司的会计经理，公司有时会聘请自由职业者完成工作。被告的工作范围包括根据主管郑钦森（41岁）提交的发票批准付款，而郑钦森则负责分配工作、联系自由职业者和审批发票。

伪造发票欺骗公司

2021年，郑钦森向被告提议通过伪造发票，谎称工作由自由职业者完成，来欺骗公司支付款项，而这些工作实际上是由无权获得额外佣金的公司员工完成。

郑钦森会把伪造的发票交给被告处理，公司随后便会付款给自由职业者。这些自由职业者会直接或通过被告把钱汇给郑钦森，被告也可从中获得酬劳。

借用他人户头收取工资

另外，被告也在2022年向一名朋友的丈夫借银行户头，谎称她须要户头协助一名没有户头的外籍员工接收薪水，事后会给对方酬劳。

对方答应后，被告在2022年内批准15份写上朋友丈夫名字的发票，公司随后把17万1990元汇入朋友丈夫的银行户头。

朋友丈夫收到款项后，被告会通知朋友应转账的金额，后者再转账给被告。之后，被告会以现金或转账的方式，把钱给郑钦森。

2021年2月至2023年1月，被告至少批准了17份伪造发票，欺骗公司支付共31万7710元。被告收下约8万2262元作为酬劳，她已做出全额赔偿。

郑钦森因一些罪行被调查时才揭发这起事件。

被告认罪

控方指出，被告滥用会计经理的职衔犯案，但考虑到她选择认罪，建议法官判被告入狱10至12个月。

郑钦森的案件仍在审理中。（人名译音）