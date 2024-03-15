非法提供载客服务 三人各罚1800元吊牌12个月

男子提供非法载客服务，收12元车费载送一名乘客，被罚1800元及吊销各类驾照12个月；另外两个同日被抓非法载客的男子，早前认罪后也被判罚款和吊牌。

被告兰德尔（De Cruz Wayne Randall，36岁）面对两项抵触公路交通法令和一项抵触车辆（第三方风险与赔偿）法令的控状，他承认其中两项罪名，余项交由法官下判时纳入考量。

案情显示，2023年5月3日，被告把一名乘客从康埔桦路载送到加冷休闲公园，并收取12元的车费。然而，他并未持有公共服务车辆执照。

虽然被告有为车辆投保，但不包括车辆被用于载客时的第三方保险，因此也抵触了车辆（第三方风险与赔偿）法令。

陆路交通管理局早前在脸书贴文说，在一轮针对非法拼车服务的执法行动中，扣查两名汽车驾驶者及一名电单车骑士。

被告兰德尔便是其中一名汽车驾驶者，另外两人是哈斯布拉（33岁）和纳斯鲁哈（21岁）。哈斯布拉和纳斯鲁哈早前已认罪，各被罚款1800元及吊销驾照12个月。

33岁男子成本地首名被治罪电单车骑士

2023年5月3日早上8时45分左右，在义顺51街第505D座组屋附近，陆交局执法人员看到哈斯布拉站在电单车旁便上前询问，他声称在等待接送一名朋友；然而，该“朋友”出现后却说不认识哈斯布拉，他随后坦承为赚取额外收入而违法收费载客。

哈斯布拉是本地首名为换取报酬利用电单车载客而被治罪的电单车骑士。

同天早上约11时55分，在盛港河谷通道一带，陆交局执法人员拦下纳斯鲁哈驾驶的汽车检查，发现车内有一名乘客。纳斯鲁哈既没有执业执照，汽车也没有注册为公共服务车辆。

陆交局指出，当局严厉看待非法载客或拼车行为，并会继续对用以非法拼车的汽车，或非法载客的电单车采取行动。为了自身安全，陆交局建议有意使用“点对点”交通服务的公众，通过持牌商业平台预订相关服务。

未持有职业执照或使用无执照车辆提供非法拼车服务者，一旦罪成可面对最高3000元罚款，或坐牢最长六个月，或两者兼施。