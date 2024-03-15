偷柴油打算偷偷卖 12名外籍船员入狱

担心公司检查船只时，搜出过去偷偷藏起的柴油，船员于是与另一艘船的同行协商，将多余柴油转交给对方。后者过后也偷藏柴油，并计划将柴油非法出售。偷柴油的罪行被揭发后，涉案的所有12名船员都被判入狱。

12名被告包括三名印度尼西亚籍男子和九名缅甸籍男子，他们分别是船号T1703和船号T1701的船员。

T1703船员各面对一项失信和一项不诚实接收赃物的控状；T1701船员则各面对一项不诚实接收赃物和一项协助掩盖赃物的控状。12人于星期五（3月15日）在国家法院认罪，被判处介于九周和八个月又六周的监禁。

三名印尼男子，海里（43岁）、尤德（40岁）和马库斯（34岁），以及三名缅甸男子维卡（35岁）、昂觉（25岁）和觉杜亚（28岁）是T1703的船员；其余的六名缅甸男子，密梭瑟（51岁）、屯图乃（45岁）、丹吴（45岁）、昂觉托（42岁）、汉梭海（29岁）和登伦吴（28岁）则是T1701的船员。

案情显示，12名被告事发时受雇于洪新刘海运（ASL Marine Holdings），负责大士西海岸的填海工程。

T1701当时偷藏了1万5000公升（值约1万3606元）的柴油，由于担心被公司发现，船员于是联系T1703的同行，要求将这些柴油转移给后者，后者同意这么做。

在2024年1日14日，两艘船在大士西海岸海域一带进行交易。

T1703的尤德负责把风，T1701的丹吴、昂觉托和汉梭海则负责转移柴油。完事后，昂觉托和汉梭海便登上T1703检查，确认柴油已顺利转移对方。

庭上透露， 除了协助T1701船只接收柴油，T1703船员也计划将他们偷藏的柴油非法售卖牟利。

船员海里和马库斯计划将3万1056公升（值约2万8171元）的柴油非法出售，并邀请其他船员加入。海里和马库斯决定每个船员的利益分成，他们各分得21%利益，是船员中分成最多的。

然而，这项计划最终并未得逞。

2024年1月15日，公司进行突击检查，发现T1703偷藏柴油，包括T1701早前非法转移的1万5000公升。公司随后报警，揭发12名被告罪行。

12名被告星期五面刑，考虑到他们不同的罪行和角色，法官最终判罪责较高的海里和马库斯各自坐牢八个月又六周，其余涉案船员则判监九周至六个月又三周不等。