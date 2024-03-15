亚太区麦当劳系统大瘫痪 新加坡分店点餐服务陆续恢复

快餐连锁巨头麦当劳星期五（3月15日）发生大规模系统故障事件，新加坡、中国、日本和澳大利亚等亚太区多家门店受影响。一些门店不能点单，甚至被迫暂停营业。麦当劳发言人称，故障与网络安全事件无关。

本地多家麦当劳门店星期五下午4时30分左右陆续出现系统宕机问题，自动点餐机黑屏不能点单，也有点餐机显示“停止服务”信息；麦当劳的手机应用也显示，网络订餐、优惠和奖励暂无法使用。不少顾客在社交媒体上申诉不能点餐。

《联合早报》摄影记者抵达大巴窑1巷第109座的麦当劳分店时，数名职员告知不能通过网络和柜台接单。一些不知情的顾客到场时才发现系统出问题，只能掉头离开，也有送餐员向职员查询情况。

职员用纸笔接单顾客付现金 麦当劳系统傍晚陆续恢复正常

网民指出，有门店职员现场用纸笔接单，顾客用现金支付。傍晚约6时晚餐时间，麦当劳系统陆续恢复正常。

麦当劳新加坡发言人星期五傍晚6时30分答复《联合早报》询问时，证实发生技术故障事件，正解决相关问题。“我们感谢顾客耐心等待，由此造成不便，我们深感抱歉。技术问题与网络安全事件无关。”

不过，发言人并没有说明故障原因、时长，以及多少本地门店受影响。

根据官网资料，麦当劳在本地有超过135家门店。新加坡麦当劳属于“发展许可模式”（development licensee model），即特许经营商有经营整个市场的特许权，与麦当劳在美国普遍采用的个人特许经营权不同，不接受个人加盟。

新加坡麦当劳也受系统瘫痪风波影响。下午约5时，大巴窑1巷的一家麦当劳的自动点餐机屏幕都写明“停止服务”，人工柜台也不能让顾客点餐。（邬福梁摄）

尚不清楚全球多少家门店受波及

另据东京综合电，日本麦当劳也有许多门店因系统中断，停止接受顾客现场和手机点单。

中国大陆和香港的麦当劳门店也受到影响，“麦当劳崩了”词条登上社媒平台微博热搜榜。大陆门店的在线点单系统几小时后恢复正常。台湾的一些麦当劳门店则在当天下午关闭。

韩国麦当劳宣布，由于网站正在进行服务器定期维修，韩国麦当劳暂时停止服务。

此外，菲律宾、英国、澳大利亚和新西兰的麦当劳门店也短暂经历系统故障，欧洲多地的消费者也在社媒平台发文指麦当劳系统出状况。澳洲麦当劳同日晚些时候说，大部分门店已经恢复营业。

麦当劳在全球约有40万家门店，在美国有超过14万家，日本和澳洲分别有近3000家和约1000家。

目前尚不清楚全球具体有多少家门店受到波及。