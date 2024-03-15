职总设法律顾问团 以优惠价为会员提供法律援助

全国职工总会的一项调查显示，半数以上的人在复杂的雇佣事务上需要法律援助，约三成受访者须寻求遗嘱、财产和遗嘱认证相关的服务。

职总星期五（3月15日）发布文告说，职总推出了一个新的法律顾问团，以补充劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management）的援助，为职总会员提供法律咨询服务等。

这个法律顾问团由一些律师事务所组成，将以多达八折的优惠价格为职总会员提供个人法律援助。

职总对568名会员和非会员开展了一项调查 ，调查结果显示，受访者需要更广泛的法律事务援助；75%的受访者表示作为会员，他们有兴趣获得律师事务所的服务。

法律顾问团将在四主要领域提供支持

职总法律顾问团将主要为会员在四个领域提供支持，分别是复杂的雇佣事务；遗嘱、遗产和遗嘱认证事务；婚姻和刑事事务；以及一般公司和商业事务。

职总助理秘书长、法律服务处代处长郑德源说，职总认识到会员们的法律需求不断变化，这不仅关乎就业问题，还有重要的个人法律事务，职总会在不同的生活领域为会员提供支持。有了法律顾问团，在弱势群体需要帮助的时候，职总可以为他们提供便捷和广泛的法律服务。

即日起，职总会员可通过手机应用、职总网站、职总附属协会或会员服务处等申请法律顾问，符合条件的会员将收到一封确认信，他们可以这封信咨询顾问团内的律师事务。