混合液氨与柴油 新加坡船只成全球首艘双燃料氨动力船

一艘本地注册船只成功在新加坡港添加液态氨作为船用燃料，成为全球首艘双燃料氨动力船。

新加坡海事及港务管理局和澳大利亚能源及铁矿集团Fortescue星期五（3月15日）联合发文告指出，在新加坡海事局、政府机构、研究机构和行业合作伙伴的支持下，这艘悬挂新加坡国旗、名为Fortescue Green Pioneer的船只通过裕廊岛的现有氨设施，成功完成世界上首次以液氨与柴油结合作为航海船用燃料的创举。

在完成氨燃料试验的同时，Fortescue Green Pioneer也获得新加坡船舶注册处和世界领先的认证与风险管理机构DNV的“气体燃料氨”认证，可以将氨与柴油混合用作船用燃料。

氨普遍用于农业和工业，它是通过将空气中的氮气与氢气结合而制成的化学品。作为氢的载体，氨可被运往需求中心用于发电，也可作为海洋燃料用于支持能源转型。

在Fortescue Green Pioneer上进行的试验是新加坡首个氨燃料试验，为期七周，包括测试船只的氨储存系统、配套管道、气体燃料输送系统、经改装的发动机以及适航性。

文告说，试验的成功是新加坡在发展多燃料加油能力方面的一个重要里程碑，可以支持国际航运业的数码化、去碳化和人力发展。能够协作为此类试验提供集体支持也显示新加坡拥有便利的监管环境、强大的研究能力以及劳资政生态系统，可为新型船用燃料的试验和扩大运用提供支持。