产电多过耗电还可供电 知新馆持续发展遥遥领先

新加坡知新馆过去几年陆续安装4096个太阳能电板，可提供比所需电量多出30%的电力，成为本地首个可把多余电力供应给全国电网的博物馆。

知新馆星期五（3月15日）在可持续发展庆典上正式宣布，它已成为本地首个产电量多于耗电量的博物馆。

新防集汇（Defence Collective Singapore）旗下的知新馆自2019年底开始可持续发展之旅，从使用尖端科技、提升能源使用效率，以及普及大众教育活动三方面，践行可持续发展的环保理念。

新防集汇总裁陈文杰说，博物馆最初只是在屋顶上放置了1000个太阳能电板，尝试开发可再生能源。太阳能电板所占面积后来渐渐扩大到走道和停车场棚顶以及湖面等，现在的10个光伏系统共有4096个太阳能电板。知新馆的有盖走道，也是本地装有太阳能电池板的有盖走道中最长的一座。

多余电力供应全国电网 约114家庭全年用电量

知新馆原本的计划只是达到“净零”的目标，但去年10月到今年2月生产的电力却远超用电需求。多余的998.20千瓦时（kWh）电力已输送给全国电网，相当于114个家庭全年的用电量。

除此之外，通过更换更节能的冷气机设备、实时跟踪能源消费模式等，知新馆每月的能源消耗量与2020年11月相比已减少近 70%，这相当于570多个四房式组屋单位的用电需求。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈在预先录制的致辞视频中说：“新加坡的建筑物为我们产生了20%以上的碳排放，并消耗了我国三分之一以上的电。因此，减少建筑物的碳排放，可大大支持新加坡迈向净零排放的目标。”

知新馆总经理黄晓峰说：“知新馆聚焦国民教育，从幼儿园到大学再到私人企业，社会各界的群体都会定期到知新馆参观。因此，我们希望通过各式各样的展览和活动，教育新加坡人可持续发展的重要性。”

知新馆3月16日和17日会通过合作伙伴展览以及一系列家庭亲子活动，鼓励不同年龄段的公众培养可持续的生活习惯。