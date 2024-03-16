由空军运输机运抵安曼 我国第三批救援物资周末空投加沙

新加坡将通过约旦为加沙提供第三批救援物资，本周末会以空投方式，把食品和药物等物资送至加沙境内。李显龙总理致函感谢约旦国王，并重申以巴两国方案是取得和平的唯一可行选项。

我国外交部星期五（3月15日）发布文告说，外交部长维文医生将在星期六和星期天（3月16日至17日）到约旦首都安曼（Amman）进行工作访问，见证救援物资的移交。随行的还有国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈、数名国会议员和外交部人员。

外交部说，维文医生的访问重新肯定了新加坡和中东伙伴的关系，友好的关系使我国能有效且及时地运送人道物资，帮助加沙平民。

这一轮物资由新加坡武装部队、卫生部，以及非政府组织新援队（Relief Singapore）等机构捐赠。

物资将由新加坡空军部队的A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）和C130运输机运抵安曼。C130运输机随后将与约旦军方合作，飞过加沙上空把物资空投到境内。共有69名新加坡武装部队人员参与这次的运送行动。

新加坡早前已提供两批物资和捐款，均移交给国际救援组织送往加沙。加上本次第三批的物资，我国共为加沙平民筹集约1000万元和物资。

以色列与哈马斯的停火谈判迟迟没有进展，物资车队难以通过以色列掌控的陆路站点进入加沙。

李总理致函感谢约旦国王及政府协调此次行动

为此，约旦等国在加沙北部执行空投救援物资行动，并促成我国参与。李显龙总理致函约旦国王阿卜杜拉二世感谢对方及约旦政府协调这次的行动。

李总理在信中说：“加沙的人道情况严峻，国际社会应合作减轻痛苦，竭尽所能拯救无辜生命。”

李总理也说，惟有通过谈判达成两国方案（two-state solution），才能促成以色列和巴勒斯坦之间全面、公正和持久的和平，这也与联合国安全理事会相关决议相符。“前方的路会比以往更加困难，但我们不能失去希望。”

Thanked His Majesty King Abdullah II Bin Al Hussein and the Jordanian government for facilitating Singapore’s... Posted by Lee Hsien Loong on Thursday, March 14, 2024

以色列和哈马斯自去年交火以来，已有超过3万名巴勒斯坦人丧命，加沙也有约200万人流离失所。

黄循财：对巴勒斯坦人民深感同情

副总理兼财政部长黄循财星期五在脸书贴文说，加沙所发生的灾难是可怕且不堪忍受的，造成的损伤令人震惊。“我们对巴勒斯坦人民深感同情。“

黄循财说，新加坡将与国际社会中志同道合的国家合作，呼吁立刻实现人道主义停火、永久停止敌对行动，同时实现以哈两国方案。

适逢斋戒月，本地多个机构为加沙平民筹款，包括回教慈善机构全福基金会、非盈利机构新加坡仁心组织和新加坡人道救援组织慈援。

另外，维文星期五也与卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德会面，就区域发展尤其是加沙情势对话。

外交部说，在寻求以哈停火和制定释放人质协议方面，卡塔尔和其他区域伙伴扮演着重要角色。

维文星期六将从多哈前往安曼。