现停靠吉宝湾 海洋探索号5月驶往印尼探索东南亚海域

一艘以新加坡为东南亚据点的探险船将于今年5月出发前往印度尼西亚，展开为期两个月的海洋科研考察，收集物种繁多但鲜为人知的东南亚海域资料。

这艘名为“海洋探索号”（Ocean Xplorer）的探险船属于非营利海洋探索机构OceanX，是全球最大对冲基金桥水投资公司（Bridgewater Associates）创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）支持的慈善项目之一。达利欧的儿子马克（Mark Dalio）是OceanX的创办人兼首席执行官。

海洋探索号目前停靠在我国南部的吉宝湾，开展青年探索者计划活动，让300多名包括新加坡国立大学和南洋理工大学在内的学生参观及参加活动。（ 邝启聪摄）

瑞·达利欧日前接受《联合早报》专访时说，支持这艘探险船展开的科研及教育活动，是希望更多人能观赏到它所拍摄的未知海底世界，珍视对人类福祉极其重要的海洋生态。

他说：“海洋并没有受到人类很好的保护，一直以来被当成是人类丢弃污染物的厕所、无节制捕获的渔场。我希望更多人在观赏到海底世界之美后爱上它，从而改变观念。”

海洋探索号目前停靠在我国南部的吉宝湾，开展青年探索者计划活动，让300多名包括新加坡国立大学和南洋理工大学在内的学生参观及参加活动。青年探索者计划旨在扩大海洋探索的机会，让修读相关专业学位的大学生身临其境，感受实践教学。参与者也能向世界级海洋学家学习有关海洋基因组、探索工具和行业、媒体传播学等知识。

油槽船改装 海洋探索号犹如行走的巨型科学实验室

这艘船的前身是油槽船，经改装后内部设备完善先进，俨如一个行走的巨型科学实验室。船上设有四间干湿两类实验室，能把提取或捕捉到的海洋样本直接在船内解剖并进行脱氧核糖核酸分析，无须把样本送回岸上研究，减少往返时间。

长87米（约等于三个篮球场长度）的海洋探索号可容纳72人，有控制室、减压舱、视频剪辑室等设施。最特别的是，船上有三架可潜入深海的潜水器，其中两架的潜水舱可载二或三人，可潜入最深1000米海底，另一台无人潜水器则可深潜至6000米海底。

这架潜水舱可载二或三人，潜入最深1000米海底。舱内设备完善，可进行海底拍摄。（邝启聪摄）

两架潜水舱已捕捉到珍贵罕见海洋生态

两架不同时间启用的载人潜水舱，一艘供科学家使用，一艘供摄影媒体，已分别完成超过280次和1000次深潜。它们捕捉到的珍贵罕见的海洋生态包括：过去只在岸上见过尸体却不曾目睹活体的巨型鱿鱼（jumbo squid）、能在海中岩石栖息多日的灰六鳃鲨（bluntnose sixgills shark）、没有任何生物体的海中海——盐水池（brine pool），以及丰富多样的荧光海洋生物和珊瑚群等。

这台无人潜水器可深潜至6000米海底，采集海床样本，然后送回船上直接利用先进仪器进行化验分析，无须送回岸上实验室。（邝启聪摄）

达利欧说，他所设立的达利欧慈善基金会（Dalio Philanthropies）将长久支持海洋探索号的科研探险活动。他指出，海洋的面积是陆地面积总和的两倍，是地球最大的天然资源，而且自己从小观看雅克·伊夫·库斯托（Jacques-Yves Cousteau）的影片，非常喜欢海底世界的宁静和绚丽。库斯托有“水肺之父”之称，是著名的海洋生物探险家兼摄影师。

海洋探索号将在两个月后开往印尼苏门答腊的北部和西部水域，重点收集鱼类品种数量，并了解2004年地震带、海底山和海底热泉的地质及周边生物情况。

OceanX首席科学官兼联合首席执行官皮耶博尼（Vincent Pieribone）博士说，东南亚海域是世界上物种多样性和生态最丰富的海洋之一，拥有超过12.8万公里海岸线、富含珊瑚，但经济快速增长和城市化导致本区域的海洋生物和鱼类面临灭绝的风险，保护这一带的海洋成了国际焦点。

印尼是探索第一站 望未来几年到其他国家与岛屿

印尼作为第一站，除了收集更全面的鱼类繁殖、季节变化和整体健康状况等资料，也准备利用这些资料提供更有效的渔业管理建议，以平衡经济来源、食物供应及保护海洋生态的不同需要。

马克则说，科研人员同时希望能绘制高清的东南亚海床地图，加深对地壳板块的了解，以监测未来的天灾活动。

此外，公司也在研究会否在我国水域进行海洋探险，目前正与马来西亚洽谈在彭亨州附近水域探险的可能性，希望未来几年能陆续到泰国、菲律宾和南太平洋其他岛屿国家。