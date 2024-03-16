消协拟修订公平交易法 加强保护消费者网购权益

新加坡消费者协会正在同贸工部研究修订消费者公平交易法令，以因应消费习惯的改变，更好地保护消费者。

消费者协会（CASE）星期五（3月15日）举行慰劳晚宴，会长杨益财致词时强调，保护消费者的手段必须随着消费习惯的改变而提升。

他指出，消费者公平交易法令（Consumer Protection (Fair Trading) Act，简称CPFTA）上一回修订是在2016年，而同电子商务相关的投诉从2021年至2023年间大幅增加了68%。互联网的匿名性质和它容易操作的特性，使设立公司并利用行销手段和网上虚假评论来让公司看起来可信，变得很容易。

杨益财因此强调：“我们须要更新CPFTA，以更好地保护在网上购物的消费者。”这包括加强CPFTA以处理那些公司向消费者收取预付款项后，却没有履行合同义务的个案。

消协已同贸工部进行多轮检讨

他透露，消协已同贸工部进行了多轮检讨现有CPFTA的讨论，希望能尽快完成，然后修订法令为消费者提供更好的保障。

消协晚宴的主宾、贸工部长颜金勇在致辞时也谈及与电子商务相关的投诉。他说，消费者新的脆弱性已经显现，所可能遇到的情况包括涉及未经认证业者或假货的骗局、个人资料遭滥用、取消交易和退款时遭遇不公，以及卖方哄抬物价等。

他说：“这些不是容易处理的事，但贸工部会继续同消协及行业利益相关者合作，处理和解决它们。”

推出中立评估计划 由第三方评估投诉个案

消协也在晚宴上庆祝消协调解中心成立25周年。调解中心至今处理了超过3000起消费纠纷，调解成功率为75%，为消费者追讨回超过750万元。

消协接下来将和新加坡律师公会合作，推出中立评估计划（Neutral Evaluation Scheme），让消费者能选择使用律师公会第三方中立评估员来评估投诉个案，以及评估若把个案提交给法庭裁决，所可能获得的赔偿。

消协星期五晚上颁发特别功绩奖给林兰源博士和吴名鸣，感谢他们担任消协调解员超过20年。新加坡竞争与消费者委员会首席执行官佘奕可也获颁这奖项，表扬她在保护消费者权益方面的贡献。