新加坡缆车第五代车厢 “天眼”充满未来感创世界第一

新加坡缆车即将引入新一代车厢，那是全球首款采用镀铬工艺的球体缆车车厢。

启用于1974年的新加坡缆车今年庆祝50周年金禧，花柏山休闲集团配合周年庆推出了新一代的“天眼”（SkyOrb）缆车车厢。从下星期三（3月20日）起，七个崭新的缆车车厢将和现有车厢一起提供服务，载送游人来往于花柏山站和圣淘沙站。公众可在两站购票。

天眼车厢的揭幕仪式星期五（15日）傍晚举行，永续发展与环境部长傅海燕受邀出席。

傅海燕致辞时说，预计今年抵境游客将恢复至疫前水平，有望达到1600万人次，但新加坡在朝向成为世界主要旅游目的地前进的路上，仍面临诸多挑战。

“我们必须不断更新和开发世界一流的旅游产品，帮助新加坡在激烈的竞争、不确定的经济面前保持竞争力。”

她说，新加坡缆车是本地最早期的旅游景点之一，既是著名的旅游地标，也是好几代人的共同记忆，还创下了多个世界纪录。例如，1998年成为第一个推出空中餐厅的缆车，1999年推出了首个采用玻璃底座的第三代缆车。

“下一代缆车，即天眼车厢，也将为新加坡缆车带来另一个世界第一，因为它采用了前所未有的镀铬球形车厢。这些充满未来感的车厢，将改变花柏山和港湾的天际线。”

全球首款镀铬车厢 天眼车厢充满未来科技感

天眼车厢是新加坡缆车的第五代车厢，由瑞士缆车制造巨头CWA建设公司专为新加坡设计制造。

每一代缆车从外观设计到性能都在与时俱进，天眼也不例外。和传统车厢相比，天眼车厢外观充满未来感与科技感，是全球首款以镀铬处理的球形缆车车厢。

新车厢有玻璃底板，游人可沿途欣赏脚下的景观。车厢采用新的球体设计，每个最多可乘六人，车厢前部有双层百叶窗，后部有三层，车厢内的通风效果更佳，令人更舒适。

夜幕降临后，车厢前后还会亮起一圈圆环灯光，营造出未来科技感。

花柏山休闲集团董事经理莫兴萃说，天眼车厢的企划始于五年前，从设计、研究技术可行性到生产制造，克服了诸多困难与挑战。他相信，新的车厢将为游客带来全新的体验。