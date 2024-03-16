全面改善用餐体验 新航优选经济舱推175道新主食

新加坡航空公司加强竞争力，全面改善优选经济舱的飞行用餐体验，除了推出175道新主食，将餐点装在陶瓷器皿中，餐盘也会垫上餐巾。

新航将从3月31日起，在所有提供优选经济舱（Premium Economy Class）的航线中，推出新的餐饮选项。这是新航自2015年推出优选经济舱以来，首次大规模更新这个舱位等级的飞行体验。

新航目前有74架客机提供优选经济舱，飞往31个航点，它们包括空客A350-900LH、A350-900ULR、A380和波音777-300ER。

新航机上服务及设计分区副总裁黄碧瑜星期四（3月14日）在媒体预览活动上受访时说，经过调查，新航发现优选经济舱乘客最看中的是机上餐饮，其次是座椅的舒适度。

“坦白说，我对这个结果有些意外。我们因此采取行动，把焦点放在如何提升和优化优选经济舱的用餐体验。”

她提到，整个过程耗时约两年，其中挑选和设计器皿花费最长时间。除了要确保它的设计感，也要兼顾它是否耐热、耐用和轻盈等。

开发约200种餐点搭配 包括175道新主食

新航餐饮总监安东尼说，他们开发了约200种不同的餐点搭配，包括175道新主食。同时，前菜的平均重量增加约28％、主食约33％，甜品约26％。优选经济舱接下来也会有专属的红酒和白酒。

除了飞机餐，新航也同美国可持续时尚用品品牌Out of the Woods合作，推出新的用品包，里头装有拖鞋、眼罩和护唇膏。

至于为何在这时候优化乘客体验，黄碧瑜说，新航不断创新，力求为乘客推出更有价值的体验。这次的改变是计划的一部分，若非冠病疫情，或许更早推出。

新航客户体验高级副总裁杨丕德说，新航是在2015年推出优选经济舱，是时候大幅提高标准，让它自成一格。

新航没有具体透露为上述体验升级注入了多少资金，只提到这是良好投资，确保新航的优选经济舱保持竞争力，为乘客带来最好的价值。

航空周刊“Aviation Week”亚太区高级记者陈传人说，机舱产品属于竞争较高和昂贵的环节。推出新产品的那一刻，它其实已经过时，因为航空公司需要时间安装，而这个过程耗时几个月甚至几年。完成时，其他航空公司已经推出更新的产品。

他指出，过去几年，乘客反馈新航的优选经济舱已经失去优势。“新航已经为波音777-9设计了新的优选经济舱产品，但飞机交付被推迟。我想今天的宣布是权宜之计，以提高当前的水平，以达到业界标准。”

飞行里数网站MileLion创办人黄宣明则认为，新航的优选经济舱座椅大致上还是具有竞争力，但其他方面都落后于竞争者。例如，目前的飞机餐呈现方式和经济舱非常相似——食物装在一次用容器、酒是倒在塑料杯中，也没有餐巾。

他说，在波音777-9交付前，新的体验升级至少能缩小新航和竞争者的距离。更重要的是，推出的改变至少在视觉上，能和经济舱有明显区别。