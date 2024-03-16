自2020年以来 13人涉非法拼车或载客被控1人受查

自2020年以来，共有14人因提供非法拼车或载客服务而遭当局调查。当中13人已被控上法庭，余下一人的调查正在进行。

陆路交通管理局发言人星期五（3月15日）回复《联合早报》询问时透露上述执法数据并指出，14起案件中包括10名驾驶汽车者，以及四名电单车骑士。

发言人说：“在这些案件中，10名驾驶者已被控上法庭，并被定罪。他们被判罚款介于1200元至1800元，以及吊销各级驾照12个月或在12个月内无法考取任何驾照。三起案件仍在法庭审理中，针对余下一起的调查正在进行。”

非法拼车及载客服务自2019年以来在本地日益猖獗，一些公众为省钱省时，通过Telegram等应用平台寻找提供此类服务的司机。不过，陆交局已一再提醒，这类拼车配对服务并未获准，当局将对违例者采取执法行动。

《联合早报》记者发现，Telegram上有至少10个提供非法拼车服务的群组，当中以SG Hitch成员最多，超过16万人。

除了汽车外，近年来也有人利用电单车提供非法载客服务。记者发现至少七个通过电单车提供载客服务的群组，当中人数最多的是Sg Bike Hitch，成员超过3万7000人。

陆交局发言人指出，通过持有执照的商业平台，如GrabHitch、RydePOOL，以及豁免执照的平台进行拼车安排，目前是获准的。朋友和同事之间的拼车也不受限制。不过，通过非正式、非商业媒介，如Telegram的SG Hitch进行拼车配对依旧不被允许。

发言人也强调：“出于安全考虑，无论在任何平台上进行拼车安排，都不允许使用电单车载送乘客以获取报酬”。

陆交局：为乘客自身安全 应使用合法拼车服务平台

为了乘客自身的安全，陆交局建议有意预订拼车服务的乘客，使用持有执照或豁免执照的商业平台。这是因为这些平台业者须采取必要措施，例如事先核实驾驶者的驾照等；若发生事故，业者也有驾驶者的记录和资料，以保障乘客利益。

陆交局严正看待任何通过汽车提供非法拼车服务，以及用电单车提供非法载客服务的行为，并会毫不犹豫地对付违例者。

非法提供拼车配对服务者一旦罪成，可被罚款最高1万元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。没有职业执照或使用无照车辆非法提供拼车服务者，若罪名成立，可被罚款3000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。

公众若知道有人提供非法拼车服务，可发送电邮至feedback@LTA.gov.sg，或上网https://onemotoring.lta.gov.sg/，使用“举报车辆相关的违法行为”的电子服务，向陆交局举报。