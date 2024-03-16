黄永宏：救援物资空投加沙任务具风险 武装部队人员训练有素

新加坡本周末通过约旦为加沙提供第三批救援物资，这次任务存在一定风险，但新加坡武装部队人员训练有素，也在短时间内组织了这次任务。

国防部长黄永宏医生星期六（3月16日）在武装部队准尉与专业军士俱乐部（The Chevrons）50周年金禧庆祝活动致辞时说，他星期五（15日）为参加加沙人道主义救援空投的武装部队人员送行。“这次的任务存在风险，但我知道我们的人员训练有素。他们也能够在短时间内组织了这次任务，这就是新加坡武装部队。”

位于裕廊的俱乐部前身是武装部队士官俱乐部（NCO Club），黄永宏说，没有士官的贡献，就没有今日的武装部队。

“准尉、专业军士及军事专才是士兵基础知识的宝库。没有这些基本要素，无论装备多么精良，军队都无法作为一支团结、灵活的部队作战。这些基本要素包括纪律、秩序、尊重权威、正直、完成任务的毅力、对同袍的奉献精神、安全和其他武装部队核心价值观。”

The Chevrons时间囊25年后打开

为庆祝成立50周年，俱乐部也出版了“Holding Spaces for 50 Years”的纪念刊，黄永宏为其中两本刊物签名，一本也放入了时间囊中。时间囊将在25年后打开，除了上述书刊，里头放置的另外七件物品，包括纪念牌、纪念币和金禧熊等。

放入时间囊的物品包括国防部长黄永宏签名的“Holding Spaces for 50 Years”纪念刊，时间囊将在25年后打开。（陈斌勤摄）

前武装部队士官俱乐部于1974年建成，重组后在2001年关闭，武装部队准尉与专业军士俱乐部于隔年开幕。这座四层楼的俱乐部在2016年至2017年间进行大翻新，包括升级了度假屋和活动室、增加新的平房单位及扩大宴会厅和军用品零售处（eMart）。

俱乐部副主席、新加坡武装部队上士长蔡福源（56岁）总准尉长受访时说，武装部队人员的很多专业知识都是靠经验积累起来的，但这个空间能让所有的部队人员聚集一处，分享经验之谈。“武装部队准尉与专业军士俱乐部扮演着关键角色，大家不只来到这里建立友谊，也分享我们如何战斗和训练士兵。”

退休准尉长拉贾戈帕尔（70岁）见证了前武装部队士官俱乐部的开始，也是当时成立“舒适角落”（Cosy Corner）委员会的副主席。他受访时说，在职和退役准尉，以及专业军士可利用俱乐部的空间互相交流。

国防数码防卫与情报军部队ME2级军事专才黄嘉琪（29岁）偶尔会和朋友在俱乐部聚会。她说：“俱乐部提供很多方式，让会员以不同方式聚在一起，没有军衔之别，我们可以在这里尽情玩乐。”

为庆祝50周年，武装部队准尉与专业军士俱乐部（The Chevrons）为会员和家人举办两天的开放活动，包括让儿童玩得不亦乐乎的球池“抓抓乐”。（陈斌勤摄）

为了对国防部和武装部队人员做出的贡献表示认可，俱乐部本周末开放两天，让会员和亲友免费参加一系列活动，包括儿童游泳和卡拉OK比赛、周末市集及电影马拉松等。