滨海湾金沙禁旅游团 在酒店和购物中心闲逛

滨海湾金沙向旅游业者发出四大指引，从即日起，旅游团不能在酒店内使用旗帜和便携式麦克风，也不能在酒店大堂、会展中心或购物中心内闲逛等，做法惹议。

据了解，滨海湾金沙向到访的旅游团发出了四大新指引，包括酒店内不允许大型旅行团使用手持标识、旗帜和便携式麦克风。

另外，为减少对营运和其他客人的干扰，导游也不能进行团体讲解，并建议导游在进入滨海湾金沙酒店前，例如在旅游车或在外部的公共区域，就向旅游团介绍情况。旅行团也不得在酒店内闲逛，包括酒店大堂、金沙会展中心和滨海湾金沙购物中心。

指引也显示，前往空中花园观景台的旅游团，应该通过金沙第三大楼外的走道，而非酒店大堂。

这一套新指引，引起了一些争议，有公众认为，可以理解在酒店大堂的限制，但至于禁止在购物中心走动，感觉就不合理。

《新明日报》记者星期六（3月16日）早上走访金沙会展中心、滨海湾金沙购物中心，以及滨海湾金沙酒店观察，并没有发现旅游团。不过，会展中心附近的商家指出，旅游团一般会在下午时分抵达，但并没有听过其他顾客对此表达不满。

位于酒店大厅的商店职员董先生（32岁）则说，平时会看见一两组旅游团经过，若碰到周五和周末则会有三四组。“其实对我们来说也是好事，因为带动了人潮，但我没留意到他们是否出现吵闹的情况。”

另外，《新明日报》记者查询了新加坡旅游局的网站，发现网站上也上载了上述的指引公告。

完整报道，请翻阅2024年3月16日的《新明日报》。