涉撞死人后潜逃马国七个月 罗厘司机引渡回新面控

57岁男子被罗厘撞倒，送院伤重不治，肇事的35岁马来西亚司机涉撞后逃，相隔近七个月后在马来西亚落网。

新加坡警察部队与马来西亚皇家警察合作，已成功将男子引渡回国，并在星期六（3月16日）将他控上法庭。

新加坡警察部队星期五（15日）晚上发文告说，警方在2023年8月25日接到报案，指裕廊西2道和武林道（Bulim Avenue）的交界处发生一起涉及一辆罗厘和一名行人的车祸。

57岁的男行人事后在清醒下送院，但最终伤重不治。驾驶罗厘的男子则被指没有停车帮忙，而是事后立即逃往马国。他也没有在24小时内向警方报案。

通过一名证人和陆路交通管理局的协助，交通警局警员和移民与关卡局人员在案发当天就确认了肇事罗厘的车牌和驾驶员的身分。

国家法院之后对男驾驶发出逮捕令，在马来西亚皇家警察的合作下，男子星期四（14日）在马国被捕，星期五引渡回新加坡。

男子塞夫万星期六被控上法庭，他面对一项危险驾驶导致他人死亡的控状，指他在上述交界处的斑马线没有及时停车让路，结果撞死一名路人。

被告在庭上表示有意认罪，不过他称事发时没有看到死者，车子往前行驶后，他才感觉撞倒了人。他知道发生了车祸，但不承认没停车让路。

主控官要求展期四个星期以便完成调查工作。调查官也须针对控状向总检察署咨询。案件展至3月25日过堂。

交通警局局长陈新兴高级助理警察总监在文告中感谢马来西亚皇家警察的合作，并说当局将不遗余力把在本地犯下严重交通罪行后逃到国外者绳之以法。