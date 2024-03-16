首以成员身份参加麻委会会议 我国将资助研究毒品滥用影响

作为联合国麻醉药品委员会新成员，新加坡承诺协助委员会编辑年度世界毒品问题报告，资助其中有关全球毒品滥用对社会影响的研究。

为期九天的第67届麻醉药品委员会会议，星期四（3月14日）在奥地利维也纳拉开序幕，这是我国首次以委员会成员身份参加这场常年会议。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，周四在高级别会议上代表新加坡发表国家声明时，承诺我国会资助《2025年世界毒品问题报告》中的一个章节，探讨全球毒品滥用的社会影响。

她说：“这将增进我们对全球毒品问题的理解，并有助我们集体努力制定策略，应对毒品对社群造成的伤害。”

这份年度报告旨在增进成员国对全球非法毒品趋势的了解，同时提醒所有政府有必要以更系统化的方式收集和呈报与非法毒品相关的数据。

本届会议将进行中期检讨 评估各国履行承诺进展

麻委会在2019年举行的第62届会议上，采纳了有关加快在国家、区域和国际层面应对和打击毒品问题的部长宣言。时隔五年，成员国在本届会议将就此进行中期检讨，评估各国履行承诺的进展，以及如何加速落实应对措施。

针对这一点，杨莉明在声明中说，过去10年，在东亚和东南亚，合成毒品尤其是甲基安非他命（俗称冰毒）的生产和贩运激增。随着跨国犯罪团伙扩大并主导毒品供应市场，金三角的毒品制造和走私情况日趋严重。因此，现在是时候评估现有的应对策略，找出不足之处和重新调整方法。

我国在1997年成为麻委会观察员，去年当选为委员会成员，任期从2024年至2027年。麻委会有53个成员国。

我国这次也联合主办了一个跨区域的高层级会外活动，主题是以数据和研究，来支持以证据为基础的政策和实践方式，进而达到2019年部长宣言定下的目标。

这次随行的包括内政部、外交部、中央肃毒局和卫生科学局官员。