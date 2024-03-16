毕业典礼因火患延期 厨尊特需学员展厨艺为亲友烹煮佳肴

一场火患导致特需者的烹饪培训课程受影响，毕业典礼也改期到本周末举行。一名受访看护者指出，儿子因无法学习而感到担忧，庆幸三周后终于可以恢复上课。

位于文庆路、为弱势群体开办的小贩培训学校厨尊（Dignity Kitchen）星期六（3月16日）举行毕业典礼，九名特需者展现所学厨艺，现场为家人好友烹调意大利面、欧姆蛋、香肠面包以及沙拉等。现场出席亲友约有25人。

这场毕业典礼原定3月2日举行，然而一场发生在2月13日的火患，导致培训室的设备和用具损坏，烹饪培训课程的进度被迫延后。目前厨尊在网上发起众筹活动，希望能筹获20万元进行维修和提升工程，截至星期六下午6时，已筹获约12万元。

火势发生在建筑后方，不仅外墙和冷气系统受损，浓烟和火焰熏黑屋顶，一楼的电子设备也受损。（厨尊提供）

厨尊创办人兼执行总监许承俊说，警方通知可能有人恶作剧纵火，校方赶紧通知特需者与家长暂停课程，然而一些特需者无法接受临时的改变，隔天仍有人准时来学校报到，白跑一趟。

课程延误近一个月 影响学员学习

陈德金（52岁，特需者）受访时说：“大火耽误我们的课程，我的同学在家里不知所措，由于课程拖了差不多一个月，已经忘记和不熟悉烹饪过程了。”

患有抑郁症和有愤怒管理问题的陈德金指出，他一直期待毕业典礼到来，并做好准备找一份工作。他对烹饪和美食感兴趣，认为烹饪是一门手艺，掌握了这门手艺也可以让他有收入，希望特需群体的培训可获积极推广。

特需学员在毕业典礼现场准备西餐料理，让亲友细细品尝。（陈渊庄摄）

陈德金因此决定在找到工作后，也返回学校做义工，回馈学校。

张珊珊（76岁，退休）透露，大火隔天，患有自闭症的儿子伍源胜（50岁）很激动，躲在房间不肯出来。“他担心不能继续学习烹饪，害怕失去这个地方。”

她说，儿子喜欢学校的氛围，可以结交朋友，上课时会比较开朗，也爱说话。在家人的不断安慰下，伍源胜才得以释怀。

张珊珊一家人从马林百列特别来参加伍源胜的毕业典礼，首次品尝儿子烹煮的意大利面，她直言相当感动和自豪。她希望社会别用有色眼光看待特需者，给予他们更多包容。

伍源胜烹煮蒜香意大利面，他将蒜头爆香，再把面条加入水中烫煮，成品散发香气。（陈渊庄摄）

特需者导师兼培训员许宾竝（56岁）说，厨尊通过为期22天的培训课程，为特需者提供多方面训练，包括食品安全、厨具应用、认识食材、烘焙技巧以及不同烹饪方法。

许承俊指出，成立14年以来，厨尊共培训超过3000人，他希望这个平台能继续让特需群体学习手艺，帮他们找工作，从而接触社会。