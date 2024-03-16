白桥年底添新邻里公园 方便居民运动接触大自然

摩绵—经禧区今年底将增设邻里公园，方便区内居民运动并接触大自然。

占地约0.5公顷的白桥公园建在靠近剑桥路第40座组屋的空地，位于白桥巴刹与熟食中心对面。建设工程将在本月展开，年底前完工。

除了新的邻里公园，剑桥路第40座组屋旁的草场也将包含体育设施，让居民有更多休闲场地。这片空地是已关闭的剑桥小学旧址。

负责摩绵—经禧区基层事务的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期六（3月16日）在区内活动上与居民分享白桥公园的计划，他也是丹戎巴葛集选区议员。中区市长、惹兰勿刹集选区议员潘丽萍也出席了活动。

白桥公园将设香料园、让儿童贴进大自然的游乐场、跑道和多用途广场等。除了新的休闲设施，白桥巴刹与熟食中心和肯特路（Kent Road）第52座组屋之间也将建有盖走道，方便居民出行。肯特路是在潘丽萍负责的甘榜格南区内，并属于惹兰勿刹集选区。

陈圣辉：与花拉公园未来发展相辅相成

陈圣辉接受《联合早报》访问时说，摩绵—经禧区重视绿化和可持续发展，发起绿化计划Our Green Moca的基层团队集合居民的建议，与国家公园局和宜居城市中心共同探讨了公园的设计。

“此外，第40座组屋旁的草场也将发展为体育休闲设施，招标工作已在进行，居民到时可利用这些户外设施进行足球、橄榄球等运动。我们将与新加坡体育理事会合作，鼓励居民参与体育活动。我们也探讨在那里增设遛狗场。我希望那里的工程可在年底或明年初完工。”

政府在2022年宣布重新发展花拉公园，除了兴建组屋，还将新建集合泳池和各种运动设施的体育中心。花拉公园在摩绵—经禧区的范围内。

陈圣辉指出，花拉公园与我国体育史有密切关系，白桥和剑桥路的新设施与花拉公园的未来发展相辅相成，方便居民在邻里运动。

居民期待白桥公园建成 有更完善活动设施

摩绵—经禧区居民蓝兰英（63岁）平时会与街坊邻居一起晨运，在剑桥路的篮球场跳广场舞，保持身心活跃。她期待白桥公园建成，到时就有更完善的设备进行活动，也可在公园内跑步。

居民张绍珠（48岁，经理）也反映，距离她家最近的公园是剑桥公园，但场地很小。“我的儿子如果想踢球的话，附近也没有适合的地方，所以蛮期待未来的户外运动设施。白桥也有不少年长居民，增设公园后，他们可以到那里散步、打太极等，对身心健康有帮助。”

靠近白桥公园的篮球场将打造为多用途广场，作为公园的新设施。施工期间篮球场会关闭，居民可使用附近多实路（Dorset Road）第50座组屋前的球场。