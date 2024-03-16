维文会见卡塔尔首相 双方吁促成以哈停火

新加坡外交部长维文医生与卡塔尔首相会面，双方同意加沙的人道情况严峻，目前当务之急是促成以哈之间的人道主义停火。
维文医生星期五（3月15日）在多哈与卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德会面。
维文医生事后发布脸书贴文说，他和穆罕默德进行了深入的对话，课题包括加沙地带的人道主义局势，以及战事对区域的长远影响。
卡塔尔十分活跃于中东和国际外交，与哈马斯、以色列和美国等利益相关者均维持密切联系，在以哈这场冲突中扮演斡旋角色。
穆罕默德就亲自参与了以哈双方去年11月的暂时人质交换和停火协议。
为期七天的暂时停火安排从11月24日开始生效，让交战双方能交换人质与囚犯，也允许人道主义援助进入加沙地带。12月1日停火期限后，双方恢复了交火。
尽管国际社会随后多次试图促成以哈再次停火，但目前没有进展，局势令人担忧。穆罕默德早前说，加沙和谈前景不容乐观，双方就交换人质和停火条件僵持不下。
维文医生和穆罕默德同意，加沙的人道主义情况严峻，目前当务之急是促成以哈之间的人道主义停火，把救援物资顺利送到平民手中。
穆罕默德在2023年访问新加坡并在英国国际战略研究所（IISS）举办的讲座上发表演讲时曾说，卡塔尔与新加坡作为小国也拥有许多优势，这包括更灵活、机动，也拥有建立网络的能力。这为小国与其他国家沟通创造了有利的条件，也为小国促进对话和灵活调解全球冲突提供契机，以维护和平与安全。
维文医生和穆罕默德会面时，双方重申了新加坡和卡塔尔深厚的双边合作，并在会面后一同开斋。
Honoured to meet my good friend Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani and join him for iftar in Doha. We reaffirmed our strong bilateral cooperation and had an in-depth discussion on regional developments, including the dire humanitarian situation in Gaza and longer-term consequences for the region. Sheikh Mohammed is personally involved in mediation efforts, including the partial release of hostages and the truce in November 2023. We agreed that an immediate humanitarian ceasefire is vital in order to allow urgently needed humanitarian aid into Gaza. (Video by Yeo Yao Xiong)Posted by Vivian Balakrishnan on Friday, March 15, 2024