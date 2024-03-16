维文会见卡塔尔首相 双方吁促成以哈停火

新加坡外交部长维文医生与卡塔尔首相会面，双方同意加沙的人道情况严峻，目前当务之急是促成以哈之间的人道主义停火。



维文医生星期五（3月15日）在多哈与卡塔尔首相兼外交部长穆罕默德会面。



维文医生事后发布脸书贴文说，他和穆罕默德进行了深入的对话，课题包括加沙地带的人道主义局势，以及战事对区域的长远影响。



卡塔尔十分活跃于中东和国际外交，与哈马斯、以色列和美国等利益相关者均维持密切联系，在以哈这场冲突中扮演斡旋角色。

穆罕默德就亲自参与了以哈双方去年11月的暂时人质交换和停火协议。

为期七天的暂时停火安排从11月24日开始生效，让交战双方能交换人质与囚犯，也允许人道主义援助进入加沙地带。12月1日停火期限后，双方恢复了交火。

尽管国际社会随后多次试图促成以哈再次停火，但目前没有进展，局势令人担忧。穆罕默德早前说，加沙和谈前景不容乐观，双方就交换人质和停火条件僵持不下。



维文医生和穆罕默德同意，加沙的人道主义情况严峻，目前当务之急是促成以哈之间的人道主义停火，把救援物资顺利送到平民手中。



穆罕默德在2023年访问新加坡并在英国国际战略研究所（IISS）举办的讲座上发表演讲时曾说，卡塔尔与新加坡作为小国也拥有许多优势，这包括更灵活、机动，也拥有建立网络的能力。这为小国与其他国家沟通创造了有利的条件，也为小国促进对话和灵活调解全球冲突提供契机，以维护和平与安全。

维文医生和穆罕默德会面时，双方重申了新加坡和卡塔尔深厚的双边合作，并在会面后一同开斋。