新援队吁公众捐罐头食品 通过空投援助加沙平民

本地非政府组织新援队发起行动，呼吁公众本周末向加沙民众捐赠罐头食品，以便通过新加坡空军部队的空投行动送到当地受难民众手中。

新援队（Relief Singapore）说，加沙地带正处于饥荒边缘，国际社会普遍发出为加沙提供粮食援助的呼吁。新援队也要借助我国空军部队的空投行动，为加沙人民送去救命粮，因此紧急发起行动以收集合适的罐头食品。

新加坡空军部队星期五（3月15日）派遣一架A330多用途添油运输机和一架C-130运输机，通过约旦安曼向加沙地带运送人道主义援助物资。这是新加坡对加沙地带第三批人道援助的一部分。

应约旦政府的邀请，这架C-130将留在当地，在约旦武装部队的支援下，展开空投行动。

约50名公众共捐约2公吨罐头

新援队在星期六（16日）的首日募集活动中，收到2公吨的罐头食品，活动星期天继续。

星期六（3月16日）在巴特礼基督教会，新援队义工一起整理公众捐出的罐头食品，准备送给加沙居民。（新援队提供）

新援队发言人告诉《联合早报》，星期六约有50名公众共捐出约2公吨的罐头食品。公众还可在星期天（17日）下午3时至傍晚6时，前往巴特礼基督教会（Bartley Christian Church）进行捐赠。地址是禾山通道4号（4 How Sun Drive）。

发言人指出，尽管募捐活动在教堂进行，但义工们来自各个不同的种族和宗教，共同为人道主义献力。

此次适合捐赠的罐头食品应具备清真（Halal）认证、属于即食食品、有便于打开的拉环设计为佳，且保鲜期至少到今年10月。所有捐赠食品必须是罐头，这样才足以承受空投着陆时的冲击力。

公众若要了解适合捐赠的罐头食品详情，可上网查询。无法到现场捐赠罐头的公众也可以网购罐头后，确保罐头在上述指定时段送达收集地点。