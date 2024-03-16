照顾患病儿子24年 母亲终盼到他能独立生活

“虽然最开始我感到困惑甚至绝望，但如今我为儿子感到骄傲。”

72岁的卢玉真照顾患有精神分裂症的儿子已有24年。

在儿子十五六岁时，卢玉真发现儿子行为有些异常，偶尔会自己笑和做出动作，后来甚至与儿子沟通都成问题。

在中三被学校劝退后，卢玉真的儿子自修参加O水准会考，还坚持报读义安理工学院。

然而，两年后，也就是20岁那年，卢玉真的儿子病情发作，被医生确诊为精神分裂症。

2014年，病情又加重的儿子必须住院接受治疗。

参加照顾者联盟培训课程 了解儿子病情与如何沟通

在医院，卢玉真遇到了照顾者联盟（Caregivers Alliance Limited）的工作人员。对方向她介绍专门为看护者提供的培训课程。

“起初我并不想参加，但我的小儿子觉得这个课程会很有用，于是我和丈夫以及其他孩子一起参加了课程，上完后发现对我们的帮助的确很大。”

照顾者联盟的课程介绍了不同精神疾病的形成原因、特征，让卢玉真和家人知道如何应对突发情况，以及怎么与她儿子沟通。

如今，卢玉真成为一名义工，将自己学来的知识传授给更多迫切需要支持的看护者。

卢玉真希望提醒人们以看待平常人的方式对待精神疾病患者。“有精神问题的人并没有那么可怕。”

离开理工学院之后，卢玉真的儿子尝试过洗车、打油等工作。虽然每次都因为自己的情况被开除，但他坚持不懈。

“我常常跟儿子讲，每个人都不可以一直依赖别人。”

在不断的复发和康复重建之后，如今39岁的卢玉真儿子已经在家人的鼓励下当了三年的外卖员。勤劳且永不言弃的他，也即将拥有属于自己的预购组屋。

卢玉真为儿子感到骄傲。她说：“作为看护者，我们的期望不可以太高。自己种的树结的果，哪怕是不熟的果也要接受，所以虽然他不能百分百康复，但看到他可以像普通人一样独立生活，我已经看到了希望。”