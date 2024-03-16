武吉班让轻轨周六特定时段恢复双向运行 居民表欢迎

武吉班让轻轨列车星期六（3月16日）在特定时段恢复双向运行首日，受访居民表示欢迎，但仍有公众因为不清楚最新情况而搭错方向。

《联合早报》记者星期六下午约5时走访武吉班让轻轨列车站，发现尽管是周末非繁忙时段，仍有好些公众乘搭轻轨列车，双向运行的车厢不时挤满了乘客。

根据观察，轻轨列车站内有指示牌清楚说明列车共分A和B服务路线。服务路线A除了在平日的繁忙时段（早上5时至9时和下午5时至晚上8时）运行，3月16日开始也会在星期六的非繁忙时段（早上11时至下午1时和下午5时至傍晚7时）运行；服务路线B则维持不变，全天候运行。

受访居民和乘客透露，因为长久以来已习惯轻轨列车的服务时间，没意识到周末的非繁忙时段也提供了双向运行服务，甚至有人因此搭错了方向。

也有受访乘客说，其实只要注意轻轨列车站内的信息显示屏，就能清楚知道哪个服务路线的列车先到站，他们也欢迎轻轨列车在更多时段开放双向运行服务。

谢秉辉：最终目标是列车全天候双向运行

荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉星期六到轻轨站巡视并聆听居民的反馈。他受访时说，星期六是列车恢复双向运行服务首日，一些居民或乘客可能还不知情，需要一点时间。“我们最终的目标是全天候实行列车双向运行，相信到时候能够惠及更多居民。”

王伟妮（50岁，快餐店店员）每天早上上班都会从蔡厝港搭轻轨列车到泽拉邦（Jelapang）站，她并不知道当天有双向运行服务。她受访说：“平日我上班都有双向运行服务，平时等轻轨列车约五至七分钟，我比较在乎上班时间不能迟到，下班时间多等一下没有问题，影响不大。”

曾姓家庭主妇（40岁）每天早上都会带孩子从秉定（Pending）站乘坐轻轨列车去上学。她说：“平日上学时段有双向运行服务很好，我搭A服务路线比较快到蔡厝港。如今周六也有双向服务，我也能更快到武吉班让地铁站，当然也很好！”

曾心慧（20岁，大学生）住在万吉（Bangkit）。她说，如果双向运行，搭A服务路线只需两个站就能到武吉班让地铁站。“如果以后有更多开放双向运行的时段，就选择多搭轻轨列车。”

根据陆路交通管理局，武吉班让轻轨服务在周六特定时段恢复双向运行后，当局将密切留意情况，以决定是否在更多非繁忙时段恢复列车的双向运行。