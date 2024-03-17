爱好异于同龄人 少女钟爱舞龙舞狮

16岁的彭诗惠有个异于同龄人的爱好：舞龙舞狮。

这名林景中学的中四女学生，可不只是说说而已；她一周参加两次至三次的训练，在每一次两三个小时的训练，敲锣、打鼓、舞狮头或狮尾等，任务一个接一个。

训练如此严格，是因为她的父亲彭伟业（46岁）是新加坡玄威舞龙舞狮团团长，女儿的这份爱好也是他培养出来的。

彭诗惠从四岁开始学习打锣，如今，父亲对孩子和40多名队友一视同仁。今年农历新年期间，彭诗惠每天早上6时半起床，然后跟着表演团到全岛各地演出，结束回家往往已过晚上9时。然而，对于早出晚归，她并不在意。

“我喜欢和队友一起坐罗厘去演出，我们在车里一起说笑，一起唱歌。”

在兀兰一处工业建筑六楼的训练场，她在父亲的陪同下和《联合早报》记者攀谈起来。她说虽然学校朋友不少，但舞狮队友间的相互支持，让她感受到一种特殊的关爱。

“除了从YouTube视频学习舞狮技巧，我还会观察队友在场上如何演出，他们也会耐心指导我。”

采访当天，彭诗惠主要负责敲锣，随着一条“青龙”开始翻腾起舞，她用力为队友“配乐”，并认真听取一旁教练的指导。

打鼓打出“花” 比上体育课还累

在彭诗惠看来，舞龙训练要运用手脚气力，比上体育课还累，其中最大的挑战是在打鼓时打出“花”来，即在三至四秒内快速击鼓10多下，配合演出气氛。

也许受到舞龙舞狮影响，彭诗惠对华文华语也是情有独钟，不仅常用华语交流，她也喜欢追看华文戏剧。例如，她提到台湾电影《我的少女时代》，以及中国大陆青春连续剧《当我飞奔向你》。

“在看华语电视剧时，我会看中文字幕并把它们记住。”

然而，彭诗惠今年用在追剧、追星的时间可能不多；上半年，她要参加在游轮上举行的一场国际龙狮公开赛，下半年则要全力应付N水准会考。