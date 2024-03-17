环评：虽会丧失海床红树林 兀兰关卡填海对生态影响不大

为扩建兀兰关卡，我国预计今年第三季起在兀兰北部海岸填海，约44公顷的填海工程料最迟在2029年完成。环境评估报告指出，项目西边的工程估计造成约35公顷的海床和边缘红树林丧失，但这对生物多样性的影响不大。

兀兰关卡每日通关人数持续上升，到了2050年，日均通关将达40万人次，高峰时段的通关时间或延长60％至70％；若不扩建，兀兰关卡将无法应对日后需求。

移民与关卡局完成相关评估后，建议通过征用地段和填海来扩建兀兰关卡，并委任裕廊集团负责填海项目。

裕廊集团早前请来环境顾问公司DHI，评估在兀兰北部海岸填海对生物多样性和水质等的影响，评估步骤包括进行基线调查，以及利用数值模型预测潜在风险。

环评团原先评估在兀兰北部海岸的西边填海约36.4公顷，东边则填海约30.2公顷，但实际的填海范围比评估面积小，以减少对环境的影响。

最终计划的西边填海面积为约34公顷，分两个阶段在60个月内完成；东边则为约10公顷，不分阶段在40个月内完成。

填海料减少候鸟食物 噪音或影响附近公园鸟类

填海工程靠近万礼滩涂，这个地段为东亚—澳大利西亚迁飞区（East Asian–Australasian Flyway，简称EAAF）的候鸟提供重要的歇息地和食物来源。报告指出，填海可能掩埋潮间带滩涂动物，或使一些动物移居，导致候鸟的食物减少。

东边的填海工程也会发出噪音，干扰可能达到67至69加权分贝（dBA），比可接受的55至60加权分贝高，或影响附近公园的鸟类生活。

填海工程靠近万礼滩涂，这个地段为东亚—澳大利西亚迁飞区的候鸟提供重要的歇息地和食物来源。（档案照片）

不过，纵观超过500页的环评报告，从水质到生物多样性，填海工程对环境的影响大致上可控。

尽管约35公顷海床和边缘红树林将因西边的填海项目而丧失，但调研没有在该地段发现任何生活在海底的底栖动物的记录；丧失的红树林也属边缘红树林，不在核心区。

因此，环评团评估西边填海项目对生物多样性的影响微不足道。不过，环评团建议重新种植部分红树林，减少遗传多样性（genetic diversity）的流失。

现有的兀兰关卡建筑也将重新发展，报告指出，翻新项目早前已另外完成环评，但若翻新工程和填海项目同时进行，可能造成累积效应（cumulative effects）。为此，环评团研究了填海项目及翻新工程同时进行，可能造成的累积影响。

模型显示，若填海和翻新工程同时进行，会排放更多灰尘、噪音也更严重等。环评团建议增加环境质量监测站，并加强翻新和填海项目的数据分享等。环评团也提议拟定更详细的协调计划，以降低潜在的环境风险。

裕廊集团将落实措施降低对环境影响

迁徙滨鸟一般会在退潮时到滩涂觅食，因此当局会安排只在涨潮时施工。（档案照片）

裕廊集团和移民局联合答复《联合早报》询问时说，裕廊集团将与指定承包商合力制定详细的环境管理和监测计划；施工期间，必要的措施都会落实，以减少对环境的影响。

例如，迁徙滨鸟（shorebird）一般会在退潮时到滩涂喂食，当局会安排只在涨潮时施工。此外，用于填海的积淀物量也将接受严格把关，确保填海工程的影响不会超出环评报告的预测。

施工前，当局会沿着兀兰海滨公园的海岸线筑起三米高的屏障，把对附近鸟类的噪音降至65加权分贝，即鸟类可忍受的水平。此外，当局也将测试动态噪音测绘技术，利用多个噪音传感器同时测量、可视化和识别施工的噪声源，旨在提高噪音管理效率与效益。

裕廊集团也正探讨优化监测措施，例如在万礼红树林和滩涂测试以人工智能辅助的鸟类监测系统，补充人工鸟类计数调查。若测试顺利，机器学习将提供可靠的实时鸟类计数数据，减少因人类到现场采集数据而入侵具生物多样性的地段。

为减少本地生物多样性的丧失，裕廊集团也将与国家公园局合作，敲定重植部分边缘红树林的细节，以保存遗传多样性。