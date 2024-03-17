专家：兀兰北部填海影响万礼滩涂生态 务必在获准范围施工

受访环境专家认为，在兀兰北部海岸填海料会影响万礼滩涂的土壤成分，以及海水的能见度，进而影响候鸟等生物，发展方应确保仅在获准的范围内施工。

为扩建兀兰关卡，我国预计今年第三季起在兀兰北部海岸填海，约44公顷的填海工程料最迟在2029年前完成。

新加坡野鸟会主席冼扬智接受《联合早报》访问时说，填海可能影响万礼滩涂的基质（substrate），导致中杓鹬（Eurasian Whimbrel）和金鸻（Pacific Golden Plover）等候鸟无法捕食。“能在填海地段减少环境影响的办法不多，最好的方案是把伤害限制在获准开发的范围内。”

至于噪音的影响，冼扬智说，许多研究表明噪音会对鸟类产生负面影响，但兀兰北部海岸的鸟类相信已学会与噪音共存。“噪音水平越低越理想，但如果单凭工程发出的噪音，对鸟类的影响应该不大。”

环评报告指出，项目西边的海床没有生活在海底的底栖动物的记录。对此，新加坡国立大学李光前自然历史博物馆副馆长黄丹威副教授认为，该地段不会没有底栖动物，环评的样本分析结果，可能是环评团使用的方法或工具无法观察到小型生物，或所采集样本的代表性有限。环评团采集的样本数量，以及样本是否在显微镜下分析等都是关键。

黄丹威指出，填海将直接掩埋工程范围内的动植物群；在工程范围之外，漂浮的沉淀物会使海水变得混浊，减少海床获得的光线，从而影响通过光合作用维持生命的物种。此外，沉淀物也可能沉积在海洋生物上，引发生理应激、造成伤害。

“稀有和濒危物种应移植到直接影响区（direct impact zone）外，淤泥屏障的部署也有助避免沉淀物漂到开放水域，或是沉积在自然栖息地或生物身上。”

生物多元性新加坡青年之声执行董事纳斯里说：“填海面积庞大，相信会改变滩涂的环境条件，从而影响食物链等。小蠕虫等多毛类（Polychaete）应引起关注，因为它们是食物链的重要构成，但并未获得充分研究，填海带来的长期影响不得而知。”