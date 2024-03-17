妻指出轨抢孩 夫喊冤驳指控

韩国妻网上哭诉，指狮城夫和秘书搞外遇，还带走孩子，不让她为宝宝喂乳，引起网友抨击男方。狮城夫联系《新明日报》澄清，指是为了保护孩子才带走他们。

丈夫亚丁（40岁）也否认有婚外情，并说：“哪有女人愿意跟带着四个孩子的已婚男在一起？”

在社交媒体Instagram署名“amyinbattle”的艾米，于上星期二（3月5日）开始在网上连发好几个视频，指丈夫不让她接近宝宝，不让她哺乳，还指丈夫搞外遇。

视频一开始可见，艾米在一角落等着，亚丁带着孩子和秘书一出现，她就冲上前，一直叫喊“我的宝宝”。

当时现场也有一群人，双方在楼梯间拉扯，艾米当时想拉走13岁的大女儿，但大女儿尖叫并露出惊恐的眼神，秘书则已经抱着孩子往上跑，四名男子也试图把两组人分开。

视频最后，那群人中的一名黄衣男子在安抚艾米，叫她冷静。

艾米在另一视频中则说自己很无助，因为亚丁和“情妇”把她踢出家门，用夫妻的存款，还带走她四个孩子，让她很害怕。

视频过后在网上疯传，留言区几乎一面倒同情艾米的遭遇。狮城夫亚丁早前也透过印度尼西亚播客主的访问，回应艾米的指控，大女儿也出面为父亲说话。

亚丁日前联系上《新明日报》，对艾米在网上做出的指控，作出解释。他指与妻子育有近半岁大的女儿、六岁和10岁的儿子，以及13岁的女儿，两年前他被狮城公司派到雅加达公干，因此一家人也迁去那边生活。

他受访称，3月1日当天在雅加达医院，带宝宝去医院打针，怎料遇到上述情况，指艾米带着一群人在医院等他们。

“就像视频一样，艾米发狂说我带走宝宝，那些人还拉着我，也拉着我的大女儿，幸好有医院的保安护着我们。”

他解释自己是为了保护孩子，才把孩子带走。大女儿当天回家后，连上厕所都不敢自己去，和两个弟弟抱着一起睡觉。

至于艾米在网上指控他和秘书搞外遇，亚丁说，秘书跟他工作两年，一直是他的得力助手，也帮忙家里的事情，是他的“心腹”，家人也都很信任她。

“艾米在网上说，他为了和‘小妾’在一起，拐带孩子，可是哪个小妾会喜欢结过婚，还有四个孩子的男人。”

他指这些事情和秘书完全没有关系，秘书只是他所信任的人。

完整报道，请翻阅2024年3月17日的《新明日报》。