许美珍母耳“生蛇” 一年时间才康复

本地每三人中就有一人会患上带状疱疹（俗称“生蛇”）。艺人许美珍透露，母亲曾出现左耳生蛇的罕见情况，不但脸颊神经麻痹、还平衡感失调，身心受折磨，足足花了一年时间才康复。

本地艺人许美珍受访时忆述，妈妈10年前突然觉得头晕难忍，也有想呕吐的感觉，当时急忙带她去医院看医生，做了一系列的检测，却没有发现任何异常。留院观察隔天，耳朵内发现长了许多小泡泡，被诊断为患上带状疱疹。

带状疱疹最常见的部位包括腰间、背部。（档案照）

“花了一年多时间，妈妈才完全康复。其间也请了家庭护士和女佣帮忙，庆幸的是当时没有在拍戏，所以才可以在女佣的帮助下一起照顾妈妈。”

汤申皮肤专科中心高级顾问医生陈旭晞表示，许美珍妈妈的情况，也称作拉姆齐亨特综合征（Ramsay Hunt Syndrome），属于罕见的带状疱疹病症。

“除了影响听力和平衡感，更会影响面部神经，看起来像是中风一般。连喝水、吃饭一些基本的日常生活技能也可能受影响。”

当看护者感到焦虑 需适时寻求援助

许美珍表示，妈妈住院时，她曾特地到医院与妈妈庆生，但因面部神经受损，妈妈当时不愿拍照。

许美珍也提到，妈妈生病期间也曾有无法完整说明病况的阶段，而作为看护者的她难免会觉得焦虑，因为无法理解病人在经历些什么。尤其，要兼顾工作和照顾家人压力颇大，因此作为看护者，要记得适时寻求援助。

“我觉得看护者本身的心理健康也很重要，当时我身边的朋友都很支持我，我受不了时可以找她们帮忙。我也会透过开车来缓解压力，不然当时的情况其实真的会喘不过气。”

完整报道，请翻阅2024年3月17日的《新明日报》。