“无车星期天”吸引千人参与 公众发挥巧思感受无车周末

“无车星期天”活动不只是要鼓励国人少用车、多用公交，同时也让人们有更多时间享受基础设施。永续部兼交通部高级政务次长马炎庆说，当局将思考社区和城市的道路可以如何运用，以及怎样更好地让更多人善用这些公共空间。

马炎庆星期天（3月17日）出席“无车星期天”活动时告诉媒体，这次的“无车星期天”活动是冠病疫情后首次举办，希望这项活动能够提倡活跃通勤，鼓励人们骑行或步行，同时建立互相礼让的文化，共同打造一个安全和包容的环境。

相隔四年后复办

由陆路交通管理局联合保健促进局、建屋发展局等多个政府机构举办的“无车星期天”活动在3月17日举行，吸引超过1000名公众参与。

活动于2016年首次举办，旨在提高公众对步行、骑脚踏车和搭乘公共交通工具这类永续出行方式的意识，推广减少用车的社会愿景。活动上一次举办是在2019年10月冠病疫情前，如今隔了四年后复办。

配合活动，当局从上午8时至11时关闭市政区（Civic District）和中央商业区的一些道路，让公众在一些路段步行、跑步和骑脚踏车；上午8时至下午2时，在圣安德烈路和海滨公园通道的活动场地举办一系列游戏及活动，包括直排轮滑、合球（korfball）、拳击皮拉提（piloxing）以及集市、导览和展览等。

来自社会企业Singapore Fashion Runway的特需青年身穿以活跃通勤为主题渔夫帽和肩背包等，自信地在车道上走秀。（梁麒麟摄）

首次融入特需青年创作与走秀

此外，活动首次与援助特殊需求者和弱势群体的社会企业Singapore Fashion Runway合作，在活动上推出以活跃通勤为主题的商品，包括T恤、渔夫帽和肩背包等。16名特需青年也穿戴这些产品在车道上走秀。

Singapore Fashion Runway创办人叶慧君（49岁）受访时说，这些作品都由特需青年创作，前后花了三个月完成设计以及为走秀做准备。创作也透露出特需青年对活跃通勤的印象与构想。

公众奇特装束各式代步工具出行

不少参与活动的公众发挥巧思，以奇特装束和各式各样的代步工具出行；一些甚至带上宠物，让这些“毛孩子”也一同感受无车体验。

不少参与活动的公众发挥巧思，以奇特装束和各式各样的代步工具出行；一些甚至带上宠物，让这些“毛孩子”也一同感受无车体验。（梁麒麟摄）

来自荷兰的伦勃朗身穿西装戴高帽、脚踩有着140年历史的高轮车，一路吸引不少人的目光。（梁麒麟摄）

最吸引眼球的是身穿西装戴高帽、脚踩高轮车（Penny Farthing）的伦勃朗（Rembrandt Struijk，45岁，义工）。来自荷兰的他，去年与妻子移居本地，是第一次参加这个活动。

伦勃朗受访时说，在搬来新加坡前，他与妻子参加了为期一天的高轮车课程，过后在伦敦买了一辆有140年历史的高轮车。他希望这辆外形特别的脚踏车能引起大家的注意，从而吸引大家一起外出运动。

“我希望当局能每个月至少举办一次这类活动，就算规模小一点也没有关系，毕竟星期天早晨市区内的车辆并不多。”

爱狗人士辜明财特地改装脚踏车，让爱犬乘坐链接着脚踏车的小车四处兜风。（海峡时报）

携宠物一同参加 公众期待未来更多活动

爱狗人士辜明财（56岁，室内设计师）特意改装脚踏车，让爱犬乘坐链接着脚踏车的小车四处兜风。他说，每次都会带着爱犬参加这类骑行活动，目前他的“毛孩子”已经有10辆小车，会配合不同活动主题来选择适合的小车让爱犬一同出行。

“希望当局接下来能够一年多办几次，最好是一年四次，就像疫情前一样。”

“无车星期天”活动在2016年至2019年每年举行，其中2018年举办了多达六次。对于这个活动未来的规划，陆交局并未透露更多信息。陆交局发言人仅说：“这是一次与众不同的‘无车星期天’活动。”

林美君（左）与友人各背着一只猫漫步在市区的街头。（郑莉萱摄）

林美君（52岁，私人健身教练）与友人各背一猫漫步在市区的街头。她说，往年的活动她都有参与，但当时还没养猫，所以可以骑行或快走。如今多了猫就只能选择步行。

“新加坡能带宠物出行的地方很少，也不能带它们上公共交通，所以我们就趁这次关闭道路的机会带它们出来。”