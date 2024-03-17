轻轨列车创意防渗水 新捷运每年省下10万元维修费

张俊

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发布 / 2024年3月17日 11:13 PM
新捷运自三年前在盛港榜鹅轻轨列车紧急门的上部和一侧安装了挡雨板后，就再没出现雨天渗水的情况。（陈渊庄摄）
新捷运自三年前在盛港榜鹅轻轨列车紧急门的上部和一侧安装了挡雨板后，就再没出现雨天渗水的情况。（陈渊庄摄）

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盛港与榜鹅轻轨列车曾因紧急门在雨天时渗水而影响运营。自从交通业者新捷运采用特殊的挡水板后，不但解决渗水问题，每年更省下约10万元维修费。

新捷运星期天（3月17日）在脸书贴文说，过去每逢下雨天，雨水可能从紧急门的缝隙渗入车厢内。为了保护车厢内的电力设备，工程师必须及时更换紧急门的橡胶密封条，而每次更换都要花多达四天的额外维修天数。

三年前新捷运在所有57辆轻轨列车的紧急门上部和一侧安装挡水板之后，渗水就再也没有发生过。

新捷运集团总裁沈维明指出，安装挡水板大约只花了6000元，却能为集团每年省下10万元维修成本。“无论采用简单或复杂的技术来解决问题，我们都致力于找到更有效、更高效的方法来提高运营水平，提升乘客体验。”

乘客赞防水设施有帮助 盼解决积水和列车数量等问题

当日的受访乘客对新防水措施总体表示欢迎，但也提出对盛港与榜鹅轻轨运营的一些疑问和建议。

洪可骏（40岁，商店雇员）在兰岗（Ranggung）轻轨站台外的Abang便利店工作。过去六年几乎每天乘坐轻轨上下班，尽管不常见到雨水渗入轻轨车厢，他认为防水设施是很好的尝试。另外，他也提出一个问题。

“在下大雨的时候，轻轨列车在行驶过程中有时会出现短暂停止，有点像稍微踩了刹车一样的感觉。”

住在盛港的符裴晏（55岁，家庭主妇）认为防雨设施有助解决渗水问题，但希望业者也同样重视树德（Soo Tech）等轻轨站的雨天积水问题。

谢业华（54岁，公务员）认为，遮雨板的功能还需要一段时间，通过专业技术人员和实际检验才能证明是否真正有用。由于本地轻轨车辆大都是从日本等地引进的，当局须更多考虑列车是否适应本地气候。另外，列车数量也有待提高。

“目前轻轨每班两节列车，但轻轨站台非常宽敞，应该能够让两节以上的列车停靠，增加运能。”

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