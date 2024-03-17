轻轨列车创意防渗水 新捷运每年省下10万元维修费

盛港与榜鹅轻轨列车曾因紧急门在雨天时渗水而影响运营。自从交通业者新捷运采用特殊的挡水板后，不但解决渗水问题，每年更省下约10万元维修费。

新捷运星期天（3月17日）在脸书贴文说，过去每逢下雨天，雨水可能从紧急门的缝隙渗入车厢内。为了保护车厢内的电力设备，工程师必须及时更换紧急门的橡胶密封条，而每次更换都要花多达四天的额外维修天数。

三年前新捷运在所有57辆轻轨列车的紧急门上部和一侧安装挡水板之后，渗水就再也没有发生过。

新捷运集团总裁沈维明指出，安装挡水板大约只花了6000元，却能为集团每年省下10万元维修成本。“无论采用简单或复杂的技术来解决问题，我们都致力于找到更有效、更高效的方法来提高运营水平，提升乘客体验。”

乘客赞防水设施有帮助 盼解决积水和列车数量等问题

当日的受访乘客对新防水措施总体表示欢迎，但也提出对盛港与榜鹅轻轨运营的一些疑问和建议。

洪可骏（40岁，商店雇员）在兰岗（Ranggung）轻轨站台外的Abang便利店工作。过去六年几乎每天乘坐轻轨上下班，尽管不常见到雨水渗入轻轨车厢，他认为防水设施是很好的尝试。另外，他也提出一个问题。

“在下大雨的时候，轻轨列车在行驶过程中有时会出现短暂停止，有点像稍微踩了刹车一样的感觉。”

住在盛港的符裴晏（55岁，家庭主妇）认为防雨设施有助解决渗水问题，但希望业者也同样重视树德（Soo Tech）等轻轨站的雨天积水问题。

谢业华（54岁，公务员）认为，遮雨板的功能还需要一段时间，通过专业技术人员和实际检验才能证明是否真正有用。由于本地轻轨车辆大都是从日本等地引进的，当局须更多考虑列车是否适应本地气候。另外，列车数量也有待提高。

“目前轻轨每班两节列车，但轻轨站台非常宽敞，应该能够让两节以上的列车停靠，增加运能。”