李总理与2500名芬维尔居民欢聚家庭嘉年华　

芬维尔社区举办家庭嘉年华，吸引逾2500名居民齐聚享用本地美食、了解本地文化，李显龙总理和宏茂桥集选区议员颜添宝也来到现场与民众互动。

本次家庭嘉年华兼沙爹夜星期天（3月17日）在芬薇连路公共绿地举行，现场除了沙爹等本地美食摊位外，也展出了一系列惹兰加由的老照片，让居民可以了解所住区域的历史，以及当年的甘榜精神。

同时是宏茂桥集选区议员的李显龙总理与颜添宝下午来到嘉年华活动现场，与现场热情的民众亲切互动、交流合影，全程持续一个多小时。李总理参观了惹兰加由的老照片展，以及曾是甘榜地标的惹兰加由古井的复刻品。

芬维尔基层组织希望通过此次家庭嘉年华，让不同种族、不同年龄的人可以相聚一堂、品尝美食，相互增进了解，为打造一个更加包容与和谐的社区出一分力。

担任宏茂桥基层组织顾问的颜添宝说：“芬维尔是我们的家园，我们致力于打造一个包容和关爱所有人的社区。同时芬维尔也有很多历史，我们希望向居民展示这些历史，让大家更好地了解和欣赏我们的家园。”

在芬维尔区居住了四年的居民吴彩霞（21岁，学生）受访时说，这是她第二次与父母和妹妹一起参加家庭嘉年华活动，上一次是在去年3月。

她说：“活动的氛围很好，大家一起吃东西、聊天度过周末，了解一些这里的历史，感觉很有意义。”