南洋客属总会4月办美食节 为同济医院募款

孙靖斐

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发布 / 2024年3月18日 5:00 AM
客家文化美食节由南洋客属总会主办，同济医院联办，宗乡总会协办。同济医院秘书长刘廷辉（左起）、南洋客属总会总务黄淼权、会长刘智评、客家文化美食节工委会主席何谦诚和副主席曾宪民一起出席美食节记者会。（陈心媛摄）
客家文化美食节由南洋客属总会主办，同济医院联办，宗乡总会协办。同济医院秘书长刘廷辉（左起）、南洋客属总会总务黄淼权、会长刘智评、客家文化美食节工委会主席何谦诚和副主席曾宪民一起出席美食节记者会。（陈心媛摄）

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新加坡南洋客属总会庆祝成立95周年，举办客家文化美食节为同济医院筹募医药基金，同时让客家传统美食文化得以传扬。

活动定在4月28日于新加坡宗乡会馆联合总会举行，届时将有30个美食摊位出售传统客家熟食和零嘴，除了常见的客家面、黄酒鸡、梅菜扣肉、算盘子，公众还可品尝到少见的苎叶粄和亿子粄等客家小吃。现场也将示范客家传统美食擂茶的制作。

美食节由客属总会前会长何谦诚担任工委会主席，他在记者会上说：“美食节将为客总95周年庆系列节目掀开序幕。我们也希望借此让广大民众对客家美食有进一步的认识，品尝到咸香肥美的客家口味。”

庆祝成立95周年拟办多项活动

成立于1929年的南洋客属总会，是团结本地客家社群的核心组织，今年为庆祝成立95周年，拟办多项庆祝活动，包括慈善义演、会庆晚宴等。

作为庆典节目第一炮，客家文化美食节也为慈善出力，义卖所得将悉数捐予同济医院作为医药基金。公众可通过认捐或购买美食固本捐助同济医院。

同济医院秘书长刘廷辉说：“客属总会欢庆95周年之余不忘社会公益，此举将为同济医院注入一剂强心针。”　

南洋客属总会会长刘智评是客家文化美食节的统筹。他受访时说，此次筹办美食节，得到客总十六七个属会的支持与参与，反响热烈。他也在记者会上诚邀各籍贯会馆一同参与其盛，通过美食来联谊。

客家文化美食节由同济医院联办，宗乡总会协办，有意捐款和购买固本者可联系客属总会：62210605。

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