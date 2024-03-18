南洋客属总会4月办美食节 为同济医院募款

新加坡南洋客属总会庆祝成立95周年，举办客家文化美食节为同济医院筹募医药基金，同时让客家传统美食文化得以传扬。

活动定在4月28日于新加坡宗乡会馆联合总会举行，届时将有30个美食摊位出售传统客家熟食和零嘴，除了常见的客家面、黄酒鸡、梅菜扣肉、算盘子，公众还可品尝到少见的苎叶粄和亿子粄等客家小吃。现场也将示范客家传统美食擂茶的制作。

美食节由客属总会前会长何谦诚担任工委会主席，他在记者会上说：“美食节将为客总95周年庆系列节目掀开序幕。我们也希望借此让广大民众对客家美食有进一步的认识，品尝到咸香肥美的客家口味。”

庆祝成立95周年拟办多项活动

成立于1929年的南洋客属总会，是团结本地客家社群的核心组织，今年为庆祝成立95周年，拟办多项庆祝活动，包括慈善义演、会庆晚宴等。

作为庆典节目第一炮，客家文化美食节也为慈善出力，义卖所得将悉数捐予同济医院作为医药基金。公众可通过认捐或购买美食固本捐助同济医院。

同济医院秘书长刘廷辉说：“客属总会欢庆95周年之余不忘社会公益，此举将为同济医院注入一剂强心针。”

南洋客属总会会长刘智评是客家文化美食节的统筹。他受访时说，此次筹办美食节，得到客总十六七个属会的支持与参与，反响热烈。他也在记者会上诚邀各籍贯会馆一同参与其盛，通过美食来联谊。

客家文化美食节由同济医院联办，宗乡总会协办，有意捐款和购买固本者可联系客属总会：62210605。