众弘福利协会拟扩大免费后事服务 帮助更多贫困家庭

为帮助更多贫困家庭和老人，众弘福利协会计划招募更多会员，扩大免费后事服务。

成立于2004年的众弘福利协会，原本只提供免费中医服务，2012年开始专为贫困人士免费办理身后事，至今受益者有780多人。近10年，这类需求更是有增无减。

众弘主席沈茂强接受《联合早报》访问时说，众弘在2012年只处理了约10宗案子，目前，众弘每月要处理的案子就有20宗，一年下来有超过100宗。有感于免费后事服务的需求未来会持续增加，众弘计划扩大服务，把会员人数从目前的1800名，增加到2500名。

沈茂强说：“我们经常在报章上读到独居老人在家中过世的新闻，不时也有议员和社工请我们帮忙一些贫寒人士处理他们家人的后事。我们的目标是希望让更多人知道有众弘这样的组织，并成为会员，让我们可以在他们逝世后，遵照他们的遗愿，好好地安葬他们。”

要扩大服务，增加会员，意味着众弘的经济压力会更大，但这并没有动摇众弘要帮助更多人的决心。沈茂强说：“众弘的财政状况目前很健康，2023年我们的开销大约是450万元，但所筹到的善款有600万元。”

沈茂强强调，钱不够可以努力去筹，他最不想看到的，是贫寒人士和独居老人的身后事没人料理。“我们的宗旨，就是让他们得以安然地走完人生最后一程。而要扩大这项服务，除了募款，我们也得招募更多义工。”众弘目前有约300名活跃义工，其中有约20人主要负责帮忙处理后事。

众弘的服务对象不分种族宗教，目前会员中有一成是马来和印度裔同胞。众弘副主席谢镇荣说：“要成为众弘会员必须是至少65岁，我们会评估申请者的健康和经济状况。很多会员都是独居老人，大多住在租赁组屋，每个月领取政府的救济金。”

众弘每两个月会向会员分发生活用品礼包，由义工负责包装和派送。（陈渊庄摄）

总务林胜来：众弘将尽力照顾会员有生之年

虽以提供免费后事服务为主，但众弘这些年对会员的照顾，远不止于此。在众义工的热心协助下，众弘会定期探访会员，组织各种康乐和出游活动，还会定时向会员分发餐食和客制化生活用品礼包。会员也能到众弘的乐龄站健身，免费修剪指甲、理发等。

总务林胜来说：“一旦加入成为我们的会员，就代表众弘承诺在会员的有生之年都会尽力照顾他。其实老人最需要的是陪伴。我们的义工在分发餐食和礼包时，会特别留意他们的身体状况，如有需要，我们都会安排义工跟进。”

在处理不同案子的过程中，众弘接触到形形色色的家庭，创会名誉主席林汉存有感而发地说：“我们不单单义务料理后事，有时候还得居中调解各种家庭问题，帮助弥合家人之间的关系。”

除了帮助会员，遇到有需要的非会员，众弘也会义不容辞地伸出援手，但由于资源有限，殡仪一般从简，并不鼓励停柩办丧礼。但众弘去年与兀兰永念堂签署了合作备忘录，为清寒家庭免费提供丧礼场所，帮助众弘一些会员，在他们逝世后根据他们的宗教信仰，将骨灰安奉在永念堂的灵骨塔。

沈茂强说：“跟永念堂的合作，给我们的工作带来了很大帮助。希望未来有更多殡仪馆可以加入我们的善举。”

为更好地照顾会员和弱势群体，众弘的免费中医服务一直没有间断，目前在全岛有九家诊所及一辆中医流动诊车。流动诊车每星期五天，定时到全岛10个地点提供中医义诊服务。

沈茂强说：“本地已经有很多机构在提供免费的中医服务，董事会因此决定暂缓扩大中医服务规模，维持现状。我们正在考虑的是，是否要增加多一辆流动诊车。这会给行动不便的老人带来很多便利；多一辆诊车，我们就可以到更多的地方看诊，惠及更多的人。”

众弘今年庆祝成立20周年，沈茂强说，9月举行的周年庆筹款晚宴，预计将有1500人出席。