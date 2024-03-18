圣诺哥渔港最后不眠夜 人去篮空吹熄点点灯火

没有一篮篮随意摆在地上的鲜鱼任人挑选，少了此起彼落的叫卖声，铺在地上放冰堆鱼的蓝色帆布早已卷起，剩下是凌乱肮脏的鱼行办公室，使用27年的圣诺哥渔港，在星期天（3月17日）挥别了鱼腥味。

在旧建筑不断拆迁重新发展的城市轨迹中，圣诺哥渔港作为北岸海鲜鱼类批发市集的角色，正式画上句点，除了洪先生，其余24名鱼商都将在这个月底清空剩下的物品，搬迁到裕廊渔港继续营业。最后一天的鲜鱼和人潮，只有平日的大约三成，照常规模经营的不到五摊，其余的不是关门就是大大减少鱼量。

搬走的是装满鱼的粉色大筛、箱子和记账用的桌椅；带不走的，是27年来每夜在这里耕耘的青春岁月。时间巨轮不断推移，圣诺哥渔港的休止符，是继港脚（Kangkar）、榜鹅渔港之后，另一个让位给新用途新发展的见证。

没有熙攘人潮或鱼贩一窝蜂抢选鲜鱼的往日景象，最后一夜的圣诺哥渔港像是大家庭搬家前的从容，或许大伙在新的营业地点仍在一屋檐下，不舍之情不太浓烈。（关俊威摄）

洪先生（61岁）自1997年圣诺哥渔港启用，就从榜鹅渔港搬来这里。与海产打了35年交道，他说自己累了，是时候退休好好休息。“不会觉得可惜，子女有自己的事业，也不会不舍得这里，以前上巴刹的人多，现在少了很多，来这里买鱼的巴刹鱼贩进货不多，我们的生意自然没有以前好。以前日子好的时候，可以卖两三吨，现在有一吨就偷笑了！”

星期天不到凌晨1时，他到已经没有海鲜的摊位打点一番，看看员工有否把准备转交给其他人的大筐大篮、白钢桌台等清理干净，没有进货卖鱼，还是忙碌依旧。

代表圣诺哥渔港鱼商的榜鹅鱼商公会会长彭志祥受访时说，最后一天各鱼商的进货量不多，估计在场的买家也只有往日的三成，过去几天，鱼商们已陆续把能预先搬走的物品都移到裕廊。

彭志祥（面向镜头）为接替年迈父亲的生意而入行，一做就20多年，他希望更多鱼商能引进数码化和线上营销，甚至出口海外，克服传统行业逐渐没落的困境。（关俊威摄）

风光时期10船同停泊卸货 没落后鱼行无船码头无用

好些鱼商是第三次搬迁，从港脚到榜鹅再到圣诺哥。港脚是在实龙岗路上段尽头（现在与后港8道交界处）之后，通往海边的一大片甘榜。1984年港脚让路给后港新镇，鱼行被迁到榜鹅渔港及鲜鱼批发市场（在科尼岛附近），1997年榜鹅渔港让路给榜鹅21发展计划，鱼行再搬到圣诺哥渔港。圣诺哥渔港会改为什么用途，政府并没有透露。

圣诺哥渔港有36个摊位，能让10艘渔船同时停泊卸货。但当年风光已不复在，最后只剩20多个摊位仍在经营，有些是一家鱼行租下几个摊位。鱼行不再拥有渔船，码头几乎不用，马来西亚货源直接由罗厘进口，水路多在裕廊渔港卸货后再送到圣诺哥渔港。

这是最后一辆送渔产到圣诺哥渔港的罗厘。（关俊威摄）

这些年来，鱼商年纪渐大，行业面临青黄不接的局面，除非子女愿意接手，否则只能结束生意。

彭志祥说：“这里大部分摊位都没有换过老板，除了退休或去世的不说，比较年轻且是本地人的鱼商，几乎是接手家业的。相对裕廊渔港的多元化，这里比较像家族生意，希望新环境能刺激更多圣诺哥鱼商加入数码化行列。”

有鱼商反映说新摊位面积只有圣诺哥的四分之三，彭志祥说，可能是摊位设计偏长方形给人的错觉，因为两个地点的租金差距很小。

最后一夜拍照禁令无豁免 公众用双眼记录最后一刻

在联益鱼行工作多年的陈林光（73岁）用刀片削着铅笔说，自己家住榜鹅，去裕廊路途遥远，相对圣诺哥的家庭生意，裕廊是所有鲜鱼批发的中央大市场，熟悉程度和亲切感肯定不及这里，难免令人缅怀。话未说完，转头用潮州语对印族鱼贩克里斯托弗推销一篮马鲛鱼，再把同意的价钱用铅笔记在打横的簿子里。

住家和巴刹鱼摊在后港的蔡佩琴（61岁），星期天一般不到圣诺哥渔港。这次，趁开档前，她带朋友参观一圈，顺道和自己的鲜鱼供应商施琪泉打招呼。“裕廊渔港距离我家比较远，得花多半小时。两个地点运作大同小异，都有抢好鱼的情况，希望到时，那里的鱼价更有竞争力、选择更多、鱼更鲜美。”

27年经营，老字号必然有老顾客。在勿洛南巴刹经营的鱼贩罗先生是圣诺哥的老客户，搬到裕廊，他担心的不是买不到好鱼，而是停车位是否足够、进出渔港是否拥挤、熟悉的鱼商去哪里找等细节。

一筐筐的粉色篮子，叠着鱼商和鱼贩讨价还价的记忆。（关俊威摄）

圣诺哥渔港的最后一夜，依旧严禁没有预先申请准证的公众在渔港内拍照，27岁的凌小姐和沈先生只好用眼睛记录一切，记者则拎了生平第一袋在这里买的鲜鱼，在黎明前，与北岸渔港道别。